Mađarska vlada prijeti ustavnim promjenama ako predsjednik odbije podnijeti ostavku Spor je uslijedio nakon ultimatuma premijera, pozivajući nekoliko javnih zvaničnika i visokih funkcionera, uključujući predsjednika, da napuste javnu funkciju do 31. maja

Mađarska vlada će tražiti ustavne promjene ako predsjednik Tamas Sulyok odbije da podnese ostavku, rekao je u ponedjeljak premijer Peter Magyar, javlja Anadolu.

Magyar je ovo najavio nakon sastanka sa Sulyokom u budimpeštanskoj Šandor palati zajedno s ministricom pravde Martom Gorog, prema mađarskim dnevnim novinama Magyar Nemzet.

Spor je uslijedio nakon ultimatuma premijera, koji je pozvao nekoliko javnih zvaničnika i visokih funkcionera, uključujući predsjednika, da napuste javnu funkciju do 31. maja.

Nakon što je Sulyok ostao na funkciji, Magyar je rekao da je vlada spremna da protiv njega poduzme ustavne mjere.

"I ja sam danas pozvao Tamasa Sulyoka", rekao je Magyar na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Dodao je da će obavijestiti vladu kako bi mogla početi postupak za izmjenu Ustava Mađarske.

Demonstranti su se okupili ispred predsjedničke palate tokom sastanka, a neki su izrazili podršku Sulyoku, a drugi su pozvali na njegovu ostavku.

Sulyok je više puta odbio pozive na ostavku i rekao je da neće popustiti političkom pritisku.

Ovaj razvoj događaja izazvao je kritike opozicione konzervativne stranke Fidesz, koja je optužila Madyara za nezakoniti pritisak na predsjednika.

U saopćenju, Fidesz je naveo da stoji uz Sulyoka i tvrdi da mandate javnih funkcionera određuje mađarski ustavni poredak, a ne politički ultimatumi.