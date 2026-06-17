Mađarska ograničila mandat premijera na osam godina

Mađarski parlament usvojio je amandman kojim se mandat premijera ograničava na osam godina, čime je onemogućen mogući povratak bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je zemljom upravljao 16 godina.

Parlament je usvojio 16. amandman na Temeljni zakon sa 135 glasova za, 50 protiv i šest suzdržanih, saopćila je vlada u ponedjeljak u pisanom saopćenju.

Amandman ograničava premijera na dva mandata, čime se sprječava da bilo koja osoba koja je već obavljala tu funkciju osam godina ponovo bude na čelu vlade.

Prema novim pravilima, u obračun se uključuju svi premijerski mandati obavljani od 2. maja 1990. godine.

"Politička poruka ove odluke je jasna, moć premijera ne može biti vremenski neograničena", navodi se u saopćenju.

Stranka Tisza premijera Petera Magyara pobijedila je Orbanovu političku opciju na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila, čime je okončana Orbanova 16-godišnja vladavina.