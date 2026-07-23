Plan hitnog finansiranja ima za cilj da pomogne proizvođačima i izvoznicima da se okrenu ka alternativnim tržištima širom Azije i Evrope kako trgovinske tenzije sa Washingtonom eskaliraju

Lula potpisao kreditni paket kako bi zaštitio brazilske izvoznike od novih američkih carina od 25% Plan hitnog finansiranja ima za cilj da pomogne proizvođačima i izvoznicima da se okrenu ka alternativnim tržištima širom Azije i Evrope kako trgovinske tenzije sa Washingtonom eskaliraju

Predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva potpisao je u srijedu izvršni dekret kojim se otvara hitna kreditna linija od 18,5 milijardi reala (3,65 milijardi dolara) kako bi se brazilske kompanije ublažile od novih carina od 25 posto koje je nametnuo SAD.

Govoreći u Palati Planalto u Braziliji, zajedno s nekoliko ministara iz kabineta, Lula je stimulaciju predstavio kao dokaz da najveća ekonomija Latinske Amerike može izdržati najnovije trgovinske kazne Washingtona.

"Pokazujemo da ne postoji kriza koja može spriječiti Brazil da nastavi svoju putanju ekonomskog rasta", rekao je.

Nazvana "Suvereni Brazil III", inicijativa označava treći veliki vladin paket pomoći koji ima za cilj da pomogne izvoznicima u rješavanju trgovinskih sporova sa SAD-om. Sredstva za tu mjeru izvlače 13,5 milijardi reala (2,66 milijardi dolara) iz neraspoređenih sredstava Trezora rezervisanih tokom uvođenja kredita 2025. godine, a preostali iznos obezbjeđuje BNDES, brazilska državna razvojna banka.

Subvencionisani zajmovi dostupni su proizvođačima koji su pogođeni najnovijim nametom od 25%, kao i proizvođačima čelika pogođenim ranijim američkim carinama.

Nove američke carine proizlaze iz istrage Ureda trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Država (USTR), koji je zaključio da nekoliko brazilskih komercijalnih i digitalnih politika nepravedno opterećuje američku trgovinu. Službene brazilske procjene govore da će carine utjecati na oko 18 posto izvoza te zemlje u SAD, iako domaće trgovinske grupe upozoravaju da bi šteta mogla utjecati na gotovo trećinu svih isporuka u SAD.

Nameti su najviše pogodili industrijske mašine, šećer, etanol, drvo i obuću. Američka vlada je izuzela oko 2.100 kategorija proizvoda, poštedivši ključne brazilske proizvode uključujući govedinu, kafu, sirovu naftu i komponente komercijalnih aviona.

Dok je Lula insistirao da će Brazil ostati otvoren za diplomatske pregovore sa Vašingtonom, najavio je da će ta zemlja agresivno tražiti alternativne trgovinske partnere širom Azije, Evrope i Bliskog istoka kako bi apsorbovala preusmjereni izvoz.

„Čak i uz iznenadnu odluku američke vlade – uvođenje carina bez konsultacije sa bilo kim – niko nije mislio da će se svijet srušiti“, izjavio je. „Ljudi uče da se angažuju i komuniciraju sa drugima koji su izgleda nesposobni da komuniciraju, uče druge jezike i upoznaju druge valute.”

Diplomatski zastoj mogao bi se pogoršati u narednim sedmicama jer je Brazil i dalje među desetinama zemalja koje su podložne odvojenoj američkoj trgovinskoj istrazi o navodnim kršenjima u lancu snabdijevanja, istrazi koja bi mogla donijeti dodatnih 12,5% carine.