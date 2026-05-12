Luka Dončić neće igrati za reprezentaciju Slovenije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić, nakon ispadanja njegovih Los Angeles Lakersa iz ovogodišnjeg NBA doigravanja, objavio je duži zapis na društvenim mrežama u kojem je obznanio da ovog ljeta neće nastupati za Sloveniju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, javlja Anadolu.

"Svoje kćerke volim više od bilo čega i one će u mom životu uvijek biti na prvom mjestu. Budući da se i dalje borim za zajedničko starateljstvo nad kćerkama, bio sam prisiljen donijeti tešku odluku između putovanja i igranja za slovensku reprezentaciju te toga da ovo ljeto provedem s njima", napisao je Dončić na Instagramu te dodao:

"Nažalost, u posljednjih osam mjeseci bilo mi je izuzetno otežano da ih viđam. Predstavljanju Slovenije dao sam sve i razočaran sam što ovog ljeta neću moći igrati za svoju državu. Ali trenutno su moje kćerke i obaveze koje imam kao otac moj prioritet."

Za kraj prvog dijela kvalifikacija, Slovenija će 3. jula gostovati u Estoniji, a tri dana kasnije u Ljubljani će igrati protiv Švedske. Nakon četiri odigrane utakmice, Slovenci su u svojoj grupi na prvom mjestu s tri pobjede i jednim porazom. Česi i Estonci do sada su sakupili po dvije pobjede i dva poraza, dok Šveđani imaju jednu pobjedu i tri poraza. Shodno tome, izabranici Aleksandra Sekulića na dobrom su putu da se plasiraju u drugi krug kvalifikacija za SP 2027, kojem će sljedećeg ljeta domaćin biti Katar (od 27. augusta do 12. septembra).

Kvalifikacije se nastavljaju krajem augusta, a Slovenija će se u slučaju prolaska križati s tri najbolje ekipe iz grupe G (trenutno su na prva tri mjesta Francuska, Mađarska i Belgija). Prvi reprezentativni "prozor" drugog kruga na rasporedu je od 24. augusta do 1. septembra 2026. godine, drugi od 23. novembra do 1. decembra iste godine, a posljednji od 22. februara do 2. marta 2027. U sklopu priprema za drugi krug kvalifikacija, Slovenci će odigrati dvije domaće pripremne utakmice (19. i 22. augusta u Ljubljani), dok će sljedeću kvalifikacijsku utakmicu u Stožicama igrati 30. augusta, piše "rtvslo.si".

Početkom marta u javnost je dospjela informacija da su se Luka Dončić i Anamarija Goltes razišli nakon deset godina veze, u kojoj su dobili dvije kćerke. Ubrzo je uslijedio pravni spor bivših zaručnika oko starateljstva nad djecom i podjele imovine. Nakon prošlogodišnjeg povratka iz SAD-a u Sloveniju u maju, Anamarija Goltes je u visokoj trudnoći ostala u domovini i nije odlazila u Los Angeles, odakle je Dončić tokom sezone doletio samo povodom rođenja druge kćerke, 4. decembra prošle godine.