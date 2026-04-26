Luganska regija pod kontrolom Rusije: Tri osobe poginule u napadu dronom Ukrajine

Dva tinejdžera su među poginulima u napadu Ukrajine na istočni Lugansk, tvrde zvaničnici koje je postavila Moskva

Vlasti u Luganskoj regiji Ukrajine pod kontrolom Rusije u nedjelju su izjavile da su tri osobe poginule, a tri su povrijeđene u napadu ukrajinskog drona, javlja Anadolu.

Incident se dogodio u subotu navečer u selu Bulhakovka, općinski okrug Kreminna, rekao je Leonid Pasečnik, ruski šef regije, na ruskoj platformi društvenih medija Max.

"Neprijateljski dron je namjerno pogodio mlade ljude koji su bili vani u blizini kuće. Dva osamnaestogodišnja mladića i 28-godišnja djevojka su na licu mjesta preminuli od zadobijenih povreda. Petnaestogodišnji dječak i djevojka, kao i 21-godišnji mladić, ranjeni su", dodao je.

U međuvremenu, u ukrajinskom Dnjepru, broj poginulih u ruskim napadima izvedenim u subotu uvečer porastao je na devet nakon što je još jedna osoba umrla u bolnici, rekao je Oleksandr Ganža, načelnik vojne uprave Dnjepropetrovska, na Telegramu.

"Dvadesetčetverogodišnji muškarac koji je ranjen tokom večernjeg napada Rusa na rijeku Dnjepar preminuo je u bolnici. Tokom dana, neprijateljski napadi na grad oduzeli su devet života", rekao je.

Ukrajinski Generalštab saopćio je da su u napadu na Kijev tokom noći pogođeni rafinerija nafte Jaroslavski i objekti protivzračne odbrane u Rusiji.

Nezavisna provjera tvrdnji je izazovna zbog sukoba koji je u toku.