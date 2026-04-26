London oborio rekord: Napravljen najduži tiramisu na svijetu dug više od 440 metara Desert u londonskom Chelseaju nadmašio prethodni rekord iz Milana za gotovo 170 metara i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda

U londonskoj četvrti Chelsea postavljen je novi Guinnessov rekord za najduži tiramisu na svijetu, nakon što je desert dug 440,58 metara, pripremljen uz učešće desetina kuhara i volontera, nadmašio dosadašnji rekord iz Italije i osigurao mjesto u historij, javlja Anadolu.

Guinnessov svjetski rekord postavljen je u staroj gradskoj vijećnici Chelseaja u londonskom okrugu Chelsea, saopćili su organizatori.

Desert, pripremljen pod vodstvom italijanskog poduzetnika Mirka Riccija, uz učešće londonske podružnice Italijanske federacije kuhara i desetina volontera, dostigao je 440,58 metara.

Ovo dostignuće osiguralo je tiramisuu mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda tokom događaja u britanskoj prijestolnici.

Prethodni pokušaj postavljanja titule Guinnessovog svjetskog rekorda za najduži tiramisu dostigao je 273,50 metara, postignut u Milanu, Italija, 16. marta 2019. godine.