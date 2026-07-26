Lokalni mediji: Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu Dvoje članova ekspedicije preživjelo, ruske vlasti pokrenule istragu o nesreći na najvišem vrhu Evrope

Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, dok su dvije osobe preživjele nesreću, prenose ruski mediji pozivajući se na informacije Telegram kanala Shot.

Prema navodima medija, jedan od preživjelih uspio je samostalno sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su hospitalizovana i nalaze se na ljekarskim pregledima.

Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske Federacije za regiju Kabardino-Balkariju saopćila je da je pokrenuta istraga o okolnostima nesreće.

Portal "Naša Niva" javlja da je grupa od sedam alpinista krenula 25. jula u uspon na Elbrus. Jedan od preživjelih prijavio je da je dvojici članova ekspedicije pozlilo na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara.

Uzrok nesreće za sada nije zvanično saopćen.

Elbrus, visok 5.642 metra, najviši je vrh Rusije i Evrope te je poznat po izuzetno zahtjevnim i često nepredvidivim vremenskim uslovima.