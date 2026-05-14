"Ljekari bez granica" osudili izraelske napade na bolničare u Libanu Pozivamo na hitan prekid kontinuiranih napada na medicinsko i spasilačko osoblje, objekte i urede, objavila je nevladina organizacija

"Ljekari bez granica" (MSF) u četvrtak su oštro osudili izraelske napade na bolničare u Libanu, uključujući nedavno ubistvo dva radnika civilne zaštite, javlja Anadolu.

MSF je 12. maja saopćio da su u napadu dronom ubijena dva bolničara, a jedan je ranjen dok su pokušavali pomoći povrijeđenoj osobi u Nabatiyehu na jugu Libana.

"Pozivamo na hitan prekid kontinuiranih napada na medicinsko i spasilačko osoblje, objekte i urede", napomenuli su, ponavljajući svoj zahtjev za zaštitu medicinskog i spasilačkog osoblja.

"Ogorčeni smo zbog ubistva bolničara koji su jednostavno radili svoj posao, preuzimajući ogromne rizike kako bi spasili živote. Napadi na zdravstvenu zaštitu su neprihvatljivi i ne smiju se normalizovati", rekao je Jeremy Ristord, šef misije MSF-a u Libanu.

Libanske zdravstvene vlasti, mediji i humanitarne organizacije prijavili su slično nasilje, uključujući ponovljene napade dok bolničari spašavaju ljude, navodi se u saopštenju.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je najmanje 2.896 ljudi, povrijeđeno više od 8.824 i raseljeno više od 1,6 miliona - oko jedne petine stanovništva, prema libanskim zvaničnicima.

Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre s grupom otpora Hezbollah, uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila, a produžen do 17. maja.