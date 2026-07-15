Predsjednik navodi obavještajne procjene koje ukazuju na moguće ograničene napade na infrastrukturu u baltičkim zemljama

Litvanija upozorila da bi Rusija mogla gađati kritičnu infrastrukturu kako bi testirala jedinstvo NATO-a Predsjednik navodi obavještajne procjene koje ukazuju na moguće ograničene napade na infrastrukturu u baltičkim zemljama

Predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda upozorio je u srijedu da se Rusija možda priprema za ciljane napade na kritičnu infrastrukturu u Litvaniji i drugim baltičkim državama kako bi testirala jedinstvo NATO-a, pozivajući se na obavještajne procjene.

U intervjuu za novinsku agenciju BNS, Nauseda je rekao da su litvanske obavještajne službe dobile informacije koje ukazuju da Rusija planira ograničene kinetičke operacije usmjerene na kritičnu infrastrukturu, iako nisu utvrđene konkretne lokacije niti vrijeme mogućih napada.

“Postoje takvi signali koje primamo od naših službi“, rekao je, dodajući da obavještajni podaci ukazuju na planiranje, a ne na već završene operacije.

“Ne mogu negirati da imamo takve informacije i da govorimo o kinetičkim operacijama, ne velikih razmjera, ali ipak ciljanim kinetičkim operacijama, koje bi vrlo vjerovatno mogle biti usmjerene na objekte kritične infrastrukture“, kazao je Nauseda.

Naveo je da bi napadi mogli imati različite oblike usmjerene na fizičko oštećenje infrastrukture, uključujući sabotaže ili napade dronovima.

Prema riječima Nausede, Litvanija je već pojačala sigurnost oko ključne transportne i energetske infrastrukture.

Dodao je da ti objekti nisu važni samo sami po sebi, već i za održavanje šire infrastrukture zemlje, uključujući sinhronizaciju litvanske elektroenergetske mreže s kontinentalnom evropskom mrežom.

Nauseda je također odbio komentarisati buduću rotaciju američkih vojnika u Litvaniji, rekavši da su razgovori s Washingtonom u toku i da konačne odluke još nisu donesene.