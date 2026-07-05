Premijerka Ruginiene ističe potrebu za većim izdvajanjima za odbranu i jačanjem savezništva uoči samita u Ankari

Litvanija: Turska je ključni NATO saveznik sa snažnim vojnim kapacitetima Premijerka Ruginiene ističe potrebu za većim izdvajanjima za odbranu i jačanjem savezništva uoči samita u Ankari

Litvanska premijerka Inga Ruginiene izjavila je da je Turska važan NATO saveznik sa snažnim vojnim kapacitetima i strateškim geografskim položajem, ističući da Litvanija visoko cijeni tursku solidarnost i doprinos sigurnosti u baltičkom regionu.

Ruginiene je ove stavove iznijela u pisanim odgovorima za Anadolu, uoči samita NATO-a koji će biti održan u Ankari u ponedjeljak i utorak.

Ona je navela da očekuje da će samit potvrditi transatlantsko jedinstvo i snažnu posvećenost svih saveznika ispunjavanju obaveza iz Washingtonskog sporazuma.

"U tom kontekstu, povećanje izdvajanja za odbranu i razvoj odbrambenih sposobnosti od velike su važnosti za osiguranje vjerodostojnog odvraćanja i odbrambenog položaja", kazala je.

Ruginiene je naglasila da Rusija ostaje najdirektnija dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti te da je rat u Ukrajini dodatno pogoršao sigurnosno okruženje u Evropi, uključujući i susjedne zemlje.

Ona je također osudila nedavne upade ruskih i bjeloruskih dronova u baltički zračni prostor, koji su, kako je navela, pogodili istočni bok NATO-a.

- Jačanje odbrambene industrije -

Premijerka je navela da Litvanija očekuje da će samit u Ankari donijeti konkretan napredak ka cilju izdvajanja pet posto BDP-a za odbranu, posebno kroz jačanje protivzračne odbrane kako bi se odvratila Rusija i osigurao kredibilan odbrambeni položaj.

"Jačanje odbrambene industrije jedan je od naših prioriteta. Saveznici moraju povećati proizvodne kapacitete, ubrzati inovacije i držati troškove pod kontrolom", rekla je.

Dodala je da je nastavak vojne podrške Ukrajini od ključne važnosti te da je Kijev postigao napredak na bojnom polju zahvaljujući doprinosu svih NATO saveznika.

"Naša poruka mora biti jasna, ruska agresija na Ukrajinu, vojno jačanje i hibridne aktivnosti protiv saveznika su suštinski promijenile sigurnosno okruženje Evrope", kazala je.

"U ovom novom okruženju prijetnji ne postoji alternativa povećanju budžeta za odbranu. Sigurnost se ne smije uzimati zdravo za gotovo", dodala je.

- Odbrambena potrošnja i nove ekonomske prilike -

Ruginiene je navela da veća izdvajanja za odbranu istovremeno stvaraju i nove ekonomske i poslovne mogućnosti za države.

"Dok evropski saveznici preuzimaju veću odgovornost, transatlantska veza ostaje kamen temeljac euroatlantske sigurnosti. Čak i ako se uloga SAD-a promijeni, ona će ostati nezamjenjiva i ne može je zamijeniti nijedan drugi akter", kazala je.

Dodala je da je koncept "evropskog stuba" unutar NATO-a donekle pogrešan te istakla da svaki saveznik mora ispunjavati svoje obaveze, bilo da je riječ o potrošnji za odbranu ili razvoju kapaciteta.

"NATO je integrisana struktura u kojoj je svaki saveznik važan. Snažni saveznici znače i snažan NATO", kazala je.

Ruginiene je istakla da Litvanija ostaje posvećen zagovornik jačanja transatlantske saradnje i snažnijeg NATO-a, te da dijeli zabrinutost SAD-a u vezi s ravnomjernijom raspodjelom odgovornosti unutar saveza.

Pozdravila je odlučnost Evrope da ojača odbrambenu spremnost nakon godina nedovoljnih ulaganja.

"Jača i sposobnija Evropa pozitivno će doprinijeti globalnoj i transatlantskoj sigurnosti i dodatno ojačati NATO", kazala je.

Dodala je da će inicijative Evropske unije u oblasti odbrane i povećanje nacionalnih budžeta značajno unaprijediti konvencionalnu vojnu snagu Evrope.

"Savez će dobiti potrebne vojne kapacitete za zaštitu evropskih i transatlantskih interesa te jače odvraćanje od vanjskih prijetnji", rekla je.

- Uloga Turske -

Govoreći o ulozi Turske u savezu, Ruginiene je kazala da je Turska važan NATO saveznik sa snažnim vojnim kapacitetima i strateškim geografskim položajem.

"Visoko cijenimo tursku solidarnost i doprinos sigurnosti baltičkog regiona", rekla je.

Dodala je da u sve izazovnijem sigurnosnom okruženju, posebno zbog ruskog vojnog jačanja i hibridnih aktivnosti, jedinstvo i efikasna saradnja postaju važniji nego ikada.

Ruginiene je zaključila da svaki saveznik ima važnu ulogu u jačanju NATO-ovih kapaciteta odvraćanja i odbrane, povećanju otpornosti i osiguravanju spremnosti saveza na sve vrste prijetnji.