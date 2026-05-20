Aktivirana je NATO misija zračne policije dok je zračni prostor aerodroma u Vilniusu zatvoren

Litvanija podigla uzbunu u Vilniusu nakon sumnje na dron, aktivirana NATO zračna policija Aktivirana je NATO misija zračne policije dok je zračni prostor aerodroma u Vilniusu zatvoren

Litvanija je u srijedu izdala zračnu uzbunu u glavnom gradu Vilniusu i nekoliko istočnih pograničnih regija nakon što je sumnjivi dron otkriven u blizini granice, prema javnom emiteru LRT, prenosi Anadolu.

Litvanska vojska saopćila je da je aktivirala NATO-ovu misiju Baltičke zračne policije nakon što je otkrila objekt na radaru i pozvala stanovnike pogođenih područja da se sklone.

Vlasti su izdale uzastopna upozorenja jer je prijavljena aktivnost dronova u blizini okruga Ignalina, Utena, Zarasai i Svencionys prije nego što su proširile uzbunu na Vilnius i okolna područja.

Vojska je saopćila da je situacija slična nedavnim incidentima prijavljenim u susjednoj Latviji i Estoniji, dodajući da je izdavanje javnih upozorenja standardna preventivna mjera.

"Zračna uzbuna. Odmah se uputite u sklonište ili sigurno mjesto", saopćile su oružane snage u hitnoj poruci stanovnicima.

Aerodrom u Vilniusu privremeno je obustavio operacije oko deset sati po lokalnom vremenu, nakon što je izdata uzbuna.

Zvaničnici su odvedeni u skloništa za hitne slučajeve.



Predsjednički pomoćnik Frederikas Jansonas rekao je da su predsjednik Gitanas Nauseda i njegovo osoblje prebačeni na sigurno.

Slična evakuacija izvršena je i u parlamentu, gdje su zastupnici i osoblje premješteni u podzemna skloništa, prema izvještajima lokalnih medija.

Premijerka Inga Ruginiene također je odvedena u sklonište, rekao je njen glasnogovornik.

Željeznički saobraćaj je privremeno prekinut u dijelovima zemlje, uključujući Vilnius, a putnici su evakuisani u sigurna područja na stanicama.

Šef Nacionalnog centra za upravljanje krizama Vilmantas Vitkauskas kasnije je potvrdio da je "jedan dron viđen iznad okruga Vilnius".