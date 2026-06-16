Litvanija imenuje lidera vladajuće stranke za novog premijera

Lider vladajuće Socijaldemokratske partije Litvanije Mindaugas Sinkevičius trebao bi zamijeniti Ingu Ruginiene na funkciji šefa vlade, prema javnom servisu LRT.

Sinkevičius je u utorak objavio svoju odluku da preuzme vođenje nove vlade koja se formira nakon uspostave vladajuće koalicije.

"Želim vas obavijestiti da potvrđujem svoju odlučnost da preuzmem odgovornost za formiranje nove vlade i da služim kao premijer", napisao je na društvenim mrežama.

Izabran za predsjednika Socijaldemokratske partije u maju, Sinkevičius će tako zamijeniti Ruginiene, koja je premijerka od prošle jeseni.

On je rekao da će glavni prioriteti vlade biti ublažavanje utjecaja rasta cijena i troškova života, uz istovremeno podsticanje ekonomskog rasta.

Sinkevičius je također naglasio potrebu jačanja odbrane te je rekao da vanjska politika zemlje mora biti aktivna, dosljedna i usmjerena na rezultate.