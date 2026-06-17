Sporazum obuhvata tehnologije dronova i sistema za borbu protiv dronova, a inicijativi se pridružilo još 17 zemalja

Litvanija i SAD potpisali sporazum o proširenju saradnje u oblasti dronova Sporazum obuhvata tehnologije dronova i sistema za borbu protiv dronova, a inicijativi se pridružilo još 17 zemalja

Litvanija i Sjedinjene Američke Države potpisale su u utorak pismo namjere o produbljivanju saradnje na sistemima dronova i odbrane od dronova, javio je litvanski javni servis LRT.

Sporazum, koji su u Parizu potpisali Ministarstvo odbrane Litvanije i Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, obuhvata bespilotne letjelice i tehnologije koje se koriste za otkrivanje i neutralizaciju dronova.

Prema navodima ministarstva, inicijativi se pridružilo i još 17 zemalja.

U okviru sporazuma, Litvanija i Sjedinjene Američke Države radit će na identifikaciji perspektivnih tehnologija, ubrzavanju njihovog razvoja i primjene te koordinaciji nabavki.

Dvije zemlje također planiraju unaprijediti interoperabilnost svojih sistema i procijeniti zajedničke standarde za prijenos i obradu podataka sa senzora dronova.

Ministarstvo je saopćilo da sporazum odražava zajedničku posvećenost inovacijama u odbrani i bržem usvajanju novih tehnologija, uz promoviranje tješnje saradnje u razmjeni stručnih znanja, obavještajnih podataka o prijetnjama i operativnih podataka.