Egipatski predsjednik sastao se sa emiraćanskim kolegom u Alameinu na mediteranskoj obali Egipta

Lideri Egipta i UAE razgovarali o dešavanjima usred eskalacije tenzija između SAD-a i Irana Egipatski predsjednik sastao se sa emiraćanskim kolegom u Alameinu na mediteranskoj obali Egipta

Predsjednici Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata održali su u nedjelju razgovore u Alameinu, na mediteranskoj obali Egipta, kako bi razgovarali o bilateralnim vezama i regionalnim dešavanjima, prenosi Anadolu.

U saopštenju egipatskog predsjedništva navodi se da su razgovori između predsjednika Abdela Fattaha al-Sisija i njegovog emiraćanskog kolege Mohameda bin Zayeda Al Nahyana bili fokusirani na nedavna dešavanja na Bliskom istoku i tekuće napore da se spriječi dalja eskalacija.

Dva lidera su ponovila „vitalnu potrebu za održavanjem bliskih konsultacija, koordinacije i zajedničkog djelovanja u različitim pitanjima u svjetlu trenutnih izazova s kojima se region suočava“, navodi se u saopštenju.

Regionalne tenzije su eskalirale posljednjih dana usred razmjene napada između Irana i SAD-a.

Prošlog mjeseca Teheran i Washington postigli su sporazum, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba koji je započeo nakon američko-izraelskih napada na Iran u februaru.

Centralna komanda američke vojske saopštila je rano u nedjelju da je pogodila oko 140 ciljeva u udarima u Iranu, nakon još jednog iranskog napada na komercijalni brod u Hormuškom tjesnacu, što je bio treći krug napada ove sedmice.

U znak odmazde, Iran je saopštio da je pokrenuo udare na američke vojne položaje u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Jordanu i Omanu, te je zatvorio Hormuški tjesnac do daljnjeg.