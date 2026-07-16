Lider iračkih Kurda odao počast žrtvama 15. jula, poručio da IKRG cijeni snažno partnerstvo s Turskom

Nechirvan Barzani, predsjednik Regionalne kurdske uprave na sjeveru Iraka (IKRG) izjavio je u srijedu da ova regija cijeni snažno partnerstvo s Turskom, u objavi kojom je obilježio 10. godišnjicu slomljenog pokušaja državnog udara od 15. jula 2016. godine, koji su izveli članovi terorističke organizacije Fetullah (FETO), javlja Anadolu.

„Na desetu godišnjicu 15. jula – Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, odajemo počast sjećanju na one koji su žrtvovali svoje živote u odbrani turske demokratije i ustavnog poretka. Solidarišemo se s narodom Turske na ovaj dan sjećanja“, objavio je Barzani na američkoj društvenoj mreži X.

Barzani je naveo da je Turska prošla kroz značajne promjene tokom protekle decenije pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, jačajući „svoju ulogu vodeće regionalne sile i unapređujući svoj ekonomski razvoj, infrastrukturu i međunarodni uticaj“.

On je istakao da IKRG „cijeni svoje snažno partnerstvo s Turskom i ostaje posvećena daljnjem jačanju naših bliskih veza i saradnje s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i Republikom Turskom u cilju postizanja regionalnog mira, stabilnosti i zajedničkog prosperiteta“.