Više od 100.000 sudanskih državljana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopćila vlada sa sjedištem u Bengaziju

Libijske vlasti deportovale više od 117.000 neregularnih migranata Više od 100.000 sudanskih državljana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopćila vlada sa sjedištem u Bengaziju

Libijske vlasti deportovale su više od 117.350 neregularnih migranata različitih nacionalnosti, a više od 100.000 državljana Sudana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopćila je u ponedjeljak vlada koju je imenovao Predstavnički dom Libije sa sjedištem u Bengaziju.

Premijer Osama Hammad ocijenio je da neregularne migracije predstavljaju pitanje nacionalnog suvereniteta i sigurnosti te pozvao na pojačanu kontrolu granica, odlučniju borbu protiv mreža za krijumčarenje ljudi i jaču koordinaciju državnih institucija, navodi se u saopćenju vlade.

Prema istom izvoru, već su započeli humanitarni letovi kojima se u Sudan vraćaju državljani te zemlje koji su se prijavili za program dobrovoljnog povratka.

Vlada je istovremeno predstavila paket mjera za pooštravanje kontrole migracija. One uključuju jačanje sigurnosti granica, uvođenje strožijih pravila za boravak stranih državljana, produženje roka za regulisanje statusa stranih radnika do kraja 2026. godine, kao i proširenje saradnje s međunarodnim organizacijama u provođenju programa dobrovoljnog povratka.

Predviđena je i hitna deportacija stranaca koji predstavljaju sigurnosni rizik ili boluju od zaraznih bolesti, unapređenje smještajnih uslova za radnike migrante bez porodica te intenzivnija saradnja sa susjednim državama radi suzbijanja neregularnih migracija.

Libija je i dalje podijeljena između dvije suparničke administracije – međunarodno priznate Vlade nacionalnog jedinstva na čelu s Abdulom Hamidom Dbeibehom, koja upravlja zapadnim dijelom zemlje iz Tripolija, i vlade koju je početkom 2022. imenovao Predstavnički dom, a koju predvodi Osama Hammad iz Bengazija, s kontrolom nad istočnim i većim dijelom južnog dijela zemlje.

Misija Ujedinjenih nacija za podršku Libiji već godinama predvodi napore za postizanje političkog rješenja koje bi omogućilo održavanje izbora i okončanje dugotrajne političke i sigurnosne krize koja traje od svrgavanja Muamera Gadafija 2011. godine.