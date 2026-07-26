Sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara obećao nastavak očevog političkog naslijeđa, a argentinski predsjednik Javier Milei pozvao je birače da na izborima poraze Luiza Inacija Lulu da Silvu

Liberalna stranka Brazila kandidirala Flavija Bolsonara za predsjednika Sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara obećao nastavak očevog političkog naslijeđa, a argentinski predsjednik Javier Milei pozvao je birače da na izborima poraze Luiza Inacija Lulu da Silvu

Brazilska Liberalna stranka (PL) zvanično je u subotu nominirala senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, za kandidata na predsjedničkim izborima koji će biti održani u oktobru.

Obraćajući se delegatima na stranačkoj konvenciji u Sao Paulu, 45-godišnji senator poručio je da će nastaviti političko naslijeđe svog oca i suprotstaviti se aktuelnom predsjedniku Luizu Inaciju Luli da Silvi.

"Iako sam mirniji i umjereniji, u mojim venama teče Bolsonarova krv. Nijedan zatvor neće ugušiti nadu koju smo probudili", rekao je Flavio Bolsonaro.

Optužio je vladu predsjednika Lule za podsticanje korupcije, povećanje poreskog opterećenja, gušenje političkih protivnika i ograničavanje građanskih sloboda.

Također je ustvrdio da je njegov otac držan kao talac, izoliran i ušutkan tokom kućnog pritvora.

Bivši predsjednik Jair Bolsonaro, koji se nalazi u kućnom pritvoru zbog uloge u pokušaju poništavanja rezultata predsjedničkih izbora iz 2022. godine, nije prisustvovao konvenciji. Umjesto njega, učesnicima je prikazan videosnimak generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje njegov lik i glas, dok je emitirana i snimljena poruka podrške izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Konvenciji je prisustvovao i predsjednik Argentine Javier Milei, koji je oštro kritikovao Lulu da Silvu i pozvao brazilske birače da na oktobarskim izborima smijene aktuelnu ljevičarsku vlast.

"Ne dozvolite da vam ukradu budućnost. Računamo na tebe, Flavio, da zaustaviš ovo socijalističko smeće", rekao je Milei.

Dodao je da je socijalizam u povlačenju u više zemalja Latinske Amerike te izrazio nadu da će nakon Argentine, Kolumbije, Čilea i Ekvadora, isti trend biti potvrđen i na izborima u Brazilu u oktobru.