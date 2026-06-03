Libanski vojnik poginuo u izraelskom udaru u novom kršenju primirja Vojnik poginuo dok je putovao cestom Nabatieh-Kfartebnit u južnom Libanu, saopštila vojska

Libanski vojnik poginuo je u izraelskom zračnom udaru u južnom Libanu, saopštila je vojska u srijedu, dok Izrael nastavlja sa svakodnevnim kršenjima tekućeg primirja, prenosi Anadolu.

Vojska je navela u saopćenju da je vojnik poginuo u udaru koji ga je ciljao dok je putovao cestom Nabatieh-Kfartebnit.

Napad se dogodio dan nakon što su libanski i izraelski zvaničnici održali četvrtu rundu razgovora pod pokroviteljstvom SAD-a u Washingtonu, s ciljem očuvanja primirja i rješavanja neriješenih sigurnosnih pitanja.

Izrael je nastavio sa gotovo svakodnevnim zračnim udarima i kopnenim napadima u Libanu uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je kasnije produženo do početka jula.

Od 2. marta u izraelskim napadima poginulo je blizu 3.500 ljudi, dok je više od 1,6 miliona raseljeno, podaci su libanskih zvaničnika.