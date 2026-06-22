Niko ne pregovara u naše ime, poručio je predsjednik Joseph Aoun

Libanski predsjednik pozdravio podršku za okončanje izraelskog rata, odbacio miješanje u unutrašnje poslove Niko ne pregovara u naše ime, poručio je predsjednik Joseph Aoun

Libanski predsjednik Joseph Aoun u ponedjeljak je pozdravio svaku podršku koja bi pomogla okončanju izraelskog rata u Libanu, ali je odbacio miješanje u unutrašnje poslove njegove zemlje.

"Pozdravljamo svaku pomoć za okončanje rata, ali pravimo razliku između pomoći i miješanja u unutrašnje poslove jer smo suverena država i niko ne pregovara u naše ime", rekao je Aoun tokom sastanka s delegacijom Grkokatoličke lige, prema saopćenju predsjedništva.

Aoun je kazao da je njegova administracija odlučna u izgradnji jedne jake države koja predstavlja sve Libance.

"Država, a ne sekte, jeste ono što štiti sve, i ne postoji izbor osim jedne jake države koja predstavlja sve Libance", rekao je.

"Političko nadmetanje postoji i legitimno je, ali to ne smije značiti postavljanje prepreka u obnovi države", dodao je, pozivajući na jedinstvo libanskog naroda.

Iranska novinska agencija Mehr ranije je izvijestila da će Teheran poslati predstavnika u novi mehanizam koji bi trebao biti uspostavljen radi nadzora primirja u Libanu, kao dio dogovora postignutog sa SAD-om tokom razgovora u Švicarskoj.

Izraelska vojna ofanziva u Libanu usmrtila je više od 4.000 ljudi, ranila preko 12.000 i raselila više od milion stanovnika od 2. marta, prema libanskim vlastima.

Izrael i dalje okupira područja u južnom Libanu, neka koja drži decenijama, a neka zauzeta tokom rata 2023-2024. godine.