Joseph Aoun poziva na prekid rata i potpuno raspoređivanje vojske na jugu

Libanski predsjednik kaže da su direktni pregovori s Izraelom "jedini preostali put ka postizanju trajnog mira" Joseph Aoun poziva na prekid rata i potpuno raspoređivanje vojske na jugu

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je u utorak da su direktni pregovori s Izraelom "jedini preostali put ka postizanju trajnog mira", obećavši da će nastaviti napore za okončanje rata.

Govoreći tokom sastanka u predsjedničkoj palati u Baabdi s delegacijom iz južnih gradova, Aoun je rekao: "Kada jug pati, cijeli Liban je pogođen. Vrijeme je da jug i cijeli Liban pronađu olakšanje."

Rekao je da je i dalje posvećen okončanju izraelskog rata i osiguravanju da mir bude "trajan, a ne privremen".

"Stojim uz naš narod na jugu i cijenim njihovu otpornost uprkos teškim uslovima i njihovu privrženost svojoj zemlji i imovini", dodao je.

Aoun je rekao da su njegovi napori usmjereni na služenje svim Libancima, naglašavajući da je "put direktnih pregovora (s Izraelom) jedini preostali nakon što su iscrpljene druge opcije, uključujući rat".

Također je pozvao libansku vojsku da u potpunosti preuzme svoju ulogu na jugu, rekavši da bi ona trebala biti jedina vlast odgovorna za sigurnost tamo.

„Svi se moraju okupiti oko vojske i sigurnosnih snaga; u suprotnom, gubitak će pogoditi sve“, rekao je.

Aoun je opisao građanski mir kao „crvenu liniju“, upozoravajući da bi svaka akcija koja ga potkopava u konačnici koristila Izraelu.

U ponedjeljak je Aoun potvrdio da „nema povratka na put pregovora jer nemamo drugu opciju“ i „trenutak nije pravi za sastanak s izraelskim premijerom“.

„Ciljevi postavljeni u bilo kojem pregovaračkom procesu zasnivaju se na izraelskom povlačenju s okupiranih libanskih teritorija i povratku zatvorenika; sve su to prava koja Liban traži godinama“, dodao je.

Libanski i izraelski zvaničnici održali su dva kruga razgovora u Washingtonu 14. i 23. aprila kao uvod u moguće mirovne pregovore. Izrael je, međutim, nastavio napade, uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila, koji će trajati do 17. maja.

Hezbollah, libanska grupa otpora, više puta je odbacio pregovore, rekavši da nije obavezan pregovorima i da ostaje posvećen oružanom otporu.

Liban i Izrael su zvanično u ratu od 1948. godine.

Od 2. marta, Izrael vodi smrtonosnu ofanzivu protiv Libana u kojoj je, prema zvaničnim podacima, ubijeno 2.702 ljudi, ranjeno 831, a raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko petina stanovništva.

Uprkos prekidu vatre, Izrael nastavlja svakodnevno kršiti sporazum vazdušnim napadima i rušenjem kuća na jugu Libana.