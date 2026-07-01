Liban je suverena država i pregovara u svoje ime, kaže Joseph Aoun

Libanski predsjednik kaže da okvirni sporazum Washingtona s Izraelom štiti prava Libana, poriče ustupke Liban je suverena država i pregovara u svoje ime, kaže Joseph Aoun

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je u srijedu da okvirna formula koju su proizveli pregovori s Izraelom uz posredovanje SAD-a štiti prava Libana i "ne predstavlja predaju ili ustupke".

Govoreći na sastanku sa delegacijama advokatskih komora Bejruta i Tripolija i privrednih tijela u glavnom gradu, Aoun je rekao da okvir koji je proizašao iz razgovora "postiže logiku države" kroz klauzule koje sadrži, navodi se u saopštenju libanskog predsjedništva.

"Liban je suverena država i pregovara u svoje ime", rekao je Aoun, dodajući da je Bejrut odabrao pregovore jer su oni "najbolja moguća opcija nakon neuspjeha ratova".

Rekao je da okvir čuva prava Libana "sudski i na terenu".

“Nismo se predali i nismo se odrekli svojih prava”, naglasio je on.

Aoun je također rekao da stanovnici južnog Libana iz svih sekti imaju pravo na siguran život i "ne bi trebali više puta plaćati visoku cijenu ubijanja, uništavanja i raseljavanja".

Libanski predsjednik je također odbacio tvrdnje o traženju smjene komandanta libanske vojske Rodolpha Haykala i šefova sigurnosnih agencija te zemlje.

“Nema istine u izvještajima koji kruže o želji za smjenom komandanta vojske i šefova sigurnosnih službi”, rekao je on, naglašavajući da je njihova uloga “osnovna za očuvanje sigurnosti i proširenje suvereniteta države”.

U petak su Bejrut i Tel Aviv potpisali okvirni sporazum koji sponzorira SAD, čiji je cilj olakšavanje postupnog povlačenja Izraela s libanske teritorije i smanjenje neprijateljstava duž granice.

Međutim, Izrael je u utorak odlučio odgoditi svoje povlačenje iz dva "pilot područja" u južnom Libanu, navodeći navodnu potrebu da "sačeka dok se ne uspostavi zajednički mehanizam za praćenje s Bejrutom".

Od 2. marta Izrael vodi vojnu ofanzivu u Libanu u kojoj je ubijeno više od 4.240 ljudi, ranjeno preko 12.190 i raseljeno više od milion ljudi, prema libanskom Ministarstvu zdravlja.