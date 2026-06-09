Joseph Aoun je kazao da razoružavanje Hezbollaha zahtijeva politički, vojni, ekonomski i društveni pristup

Libanski predsjednik: Izraelsko povlačenje bi pomoglo u okončanju oružanog prisustva izvan državne kontrole Joseph Aoun je kazao da razoružavanje Hezbollaha zahtijeva politički, vojni, ekonomski i društveni pristup

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je u utorak da bi izraelsko povlačenje s libanske teritorije omogućilo državi da proširi svoju vlast na cijelu zemlju i ukloni opravdanje za bilo kakvo oružje izvan državne kontrole, prema saopćenju libanskog predsjedništva, javlja Anadolu.

Aoun je dao ove primjedbe tokom sastanka s evropskom parlamentarnom delegacijom koju je predvodio francuski zastupnik Arnaud Le Gall, šef Francusko-libanskog odbora prijateljstva.

"Izraelsko povlačenje omogućilo bi Libanu da proširi svoju vlast, okonča oružane manifestacije i ukloni bilo kakvo opravdanje za postojanje oružja osim onog u vlasništvu države", rekao je Aoun.

Naglasio je potrebu za političkim, vojnim, ekonomskim i društvenim pristupom oružju Hezbollaha kako bi se očuvala politička, sigurnosna i društvena stabilnost u zemlji.

Libanska vlada provodi plan da svo oružje stavi pod državnu kontrolu, uključujući i ono koje drži Hezbollah. Međutim, grupa insistira na zadržavanju svog arsenala, tvrdeći da je njeno oružje neophodno za otpor izraelskoj okupaciji.

Aoun je informisao delegaciju o pregovorima Libana, SAD-a i Izraela u Washingtonu i principima koji vode libanski pregovarački tim za okončanje neprijateljstava s Izraelom.

SAD, Liban i Izrael su prošle sedmice objavili deklaraciju o namjerama nakon četiri runde pregovora u Washingtonu, u kojoj je predviđeno potpuno primirje Hezbollaha i povlačenje njegovih boraca iz područja južno od rijeke Litani.

Aoun je ranije rekao da ishod pregovora sadrži "vrlo važne tačke" u korist Libana i predstavlja posljednju priliku za osiguranje sveobuhvatnog i trajnog primirja.

Izraelski napadi su nastavljeni uprkos krhkom primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a kasnije je produženo do početka jula.

Više od 3.660 ljudi je ubijeno, a više od 11.300 povrijeđeno otkako je Izrael proširio svoju vojnu kampanju u Libanu 2. marta, dok je više od milion ljudi raseljeno, prema libanskim vlastima.

Aoun je pozvao na snažniju podršku Evropske unije Libanu, posebno vojsci, sigurnosnim institucijama i ekonomiji.



Rekao je da bi napori Libana da spriječi priliv sirijskih izbjeglica prema Evropi trebali biti popraćeni većom pomoći bloka.