Libanski predsjednik: Izrael mora poštovati prekid vatre i shvatiti da su razgovori ključni za sigurnost Obavljamo intenzivne kontakte u tu svrhu, jer je neprihvatljivo da se izraelski napadi nastave nakon što je proglašen prekid vatre, kazao je Joseph Aoun

Izrael mora shvatiti da je jedini put do postizanja sigurnosti pregovori, rekao je u srijedu libanski predsjednik, naglašavajući da Tel Aviv prvo mora u potpunosti provesti prekid vatre prije nego što pređe na daljnje razgovore, javlja Anadolu.

"Radimo koliko god je moguće kako bismo ublažili posljedice vojnih napada na Liban. Obavljamo intenzivne kontakte u tu svrhu, jer je neprihvatljivo da se izraelski napadi nastave nakon što je proglašen prekid vatre", rekao je Joseph Aound u izjavi koju je libansko predsjedništvo objavilo na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Aoun je tvrdio da je bio u koordinaciji s predsjednikom libanskog parlamenta i premijerom na "svakom koraku" koji je poduzeo u vezi s pregovorima, "suprotno onome što se govori u medijima.

Bejrut "ulaže sve moguće napore" da pronađe rješenje za trenutnu situaciju i okonča rat, izjavio je, naglašavajući da to rješenje leži u diplomatiji.

Ako Izrael vjeruje da može postići sigurnost kršenjem zakona i uništavanjem pograničnih sela, griješi, rekao je Aoun, dodajući: "Jer je (Izrael) to već pokušao i nije dovelo do ikakvog rezultata."

"Sada čekamo da Sjedinjene Američke Države odrede datum za početak pregovora", rekao je iranski predsjednik.

Napominjući da su zemlje EU i arapske države također izrazile podršku pregovorima, Aoun je rekao da postoji i konsenzus među libanskim narodom, "posebno narodom juga - o potrebi okončanja rata".

"Ovo je prilika koju danas moramo iskoristiti da vodimo našu zemlju ka sigurnosti i miru."

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je 17. aprila desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana, prije nego što je u četvrtak rekao da će biti produžen za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora između dvije strane u Washingtonu.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je najmanje 2.534 ljudi, ranjeno je 7.863, a raseljeno je više od 1,6 miliona ljudi.