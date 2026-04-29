Libanski predsjednik: Izrael mora poštovati prekid vatre i shvatiti da su razgovori ključni za sigurnost

Serdar Dincel
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Izrael mora shvatiti da je jedini put do postizanja sigurnosti pregovori, rekao je u srijedu libanski predsjednik, naglašavajući da Tel Aviv prvo mora u potpunosti provesti prekid vatre prije nego što pređe na daljnje razgovore, javlja Anadolu.
"Radimo koliko god je moguće kako bismo ublažili posljedice vojnih napada na Liban. Obavljamo intenzivne kontakte u tu svrhu, jer je neprihvatljivo da se izraelski napadi nastave nakon što je proglašen prekid vatre", rekao je Joseph Aound u izjavi koju je libansko predsjedništvo objavilo na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Aoun je tvrdio da je bio u koordinaciji s predsjednikom libanskog parlamenta i premijerom na "svakom koraku" koji je poduzeo u vezi s pregovorima, "suprotno onome što se govori u medijima.
Bejrut "ulaže sve moguće napore" da pronađe rješenje za trenutnu situaciju i okonča rat, izjavio je, naglašavajući da to rješenje leži u diplomatiji.
Ako Izrael vjeruje da može postići sigurnost kršenjem zakona i uništavanjem pograničnih sela, griješi, rekao je Aoun, dodajući: "Jer je (Izrael) to već pokušao i nije dovelo do ikakvog rezultata."
"Sada čekamo da Sjedinjene Američke Države odrede datum za početak pregovora", rekao je iranski predsjednik.
Napominjući da su zemlje EU i arapske države također izrazile podršku pregovorima, Aoun je rekao da postoji i konsenzus među libanskim narodom, "posebno narodom juga - o potrebi okončanja rata".
"Ovo je prilika koju danas moramo iskoristiti da vodimo našu zemlju ka sigurnosti i miru."
Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je 17. aprila desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana, prije nego što je u četvrtak rekao da će biti produžen za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora između dvije strane u Washingtonu.
Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je najmanje 2.534 ljudi, ranjeno je 7.863, a raseljeno je više od 1,6 miliona ljudi.