Predsjednik Libana poručio da je prijedlog uz posredovanje SAD-a najbolja moguća opcija dok se u Rimu održava nova runda pregovora

Libanski predsjednik Aoun podržao američki okvirni sporazum dok se nastavljaju pregovori s Izraelom Predsjednik Libana poručio da je prijedlog uz posredovanje SAD-a najbolja moguća opcija dok se u Rimu održava nova runda pregovora

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je u srijedu da je okvirni sporazum za pregovore s Izraelom, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, najbolja moguća opcija te da je već počeo davati rezultate, navodi se u saopćenju Predsjedništva Libana.

Aoun je to rekao tokom sastanka s delegacijom Pravoslavnog okupljanja.

“Naši ciljevi su jasni i nećemo biti popustljivi kada je riječ o pravima Libana“, rekao je.

Dodao je da su neslaganja legitimna, ali da sukobi nisu, ističući da dijalog među Libancima treba služiti nacionalnim interesima, a ne ličnim agendama.

“Mržnja ne gradi državu niti institucije. Ona ih uništava“, kazao je.

“Put nije popločan i postoje poteškoće, ali postoji velika nada da ćemo postići rezultate koji će okončati krvoproliće“, dodao je.

Generalni sekretar Pravoslavnog okupljanja i bivši zastupnik Marwan Abou Fadel nakon sastanka je izjavio da ta grupa podržava Aounove stavove i njegove napore da Liban izvede iz krize.

On je rekao da svaki napad na predsjedništvo predstavlja napad na dostojanstvo države te naglasio da su nacionalno jedinstvo i podrška ustavnim institucijama ključni za zaštitu Libana u osjetljivom periodu.

Aounove izjave uslijedile su nakon što je u utorak u Rimu završen prvi dan direktnih pregovora između Libana i Izraela, poslije sedmosatnog sastanka održanog u Ambasadi SAD-a.

U glavnom gradu Italije u utorak i srijedu održava se šesta runda direktnih pregovora, nakon pet prethodnih rundi u Washingtonu koje su rezultirale potpisivanjem okvirnog sporazuma.

Sporazum predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga s okupirane libanske teritorije, počevši od dvije takozvane “pilot-zone“.

Ranije je glasnogovornik američkog State Departmenta izjavio da su razgovori u Rimu bili produktivni i održani u pozitivnoj atmosferi.

Okvirni sporazum ne predviđa vremenski rok za izraelsko povlačenje, već ga povezuje s preuzimanjem pune sigurnosne odgovornosti od strane libanske vojske u područjima iz kojih se izraelske snage povuku, kao i s razoružavanjem neregularnih oružanih grupa, uz posebno navođenje Hezbollaha.

Pregovori se održavaju u vrijeme dok Izrael nastavlja vojne operacije u Libanu. Prema zvaničnim podacima libanskih vlasti, od 2. marta u izraelskim napadima poginule su najmanje 4.324 osobe, povrijeđene su 12.223, dok je više od milion ljudi raseljeno.

Izrael i dalje drži pod okupacijom dijelove južnog Libana, od kojih su neki pod njegovom kontrolom decenijama, a drugi su zauzeti tokom rata 2023–2024. godine.