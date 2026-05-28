Bejrut s dubokom boli i velikom zabrinutošću prati kontinuirane izraelske napade na drevni grad Tir na jugu Libana te poziva na hitno zaustavljanje udara, izjavio je u četvrtak libanski ministar vanjskih poslova Youssef Raggi.

“Napadi su pogodili historijske stare četvrti, crkve, džamije i kulturne znamenitosti koje odolijevaju hiljadama godina“, naveo je.

Dodao je da je pokrenuo niz intenzivnih diplomatskih kontakata s ciljem zahtjeva za hitnim zaustavljanjem napada.

Raggi je rekao da su diplomatski napori usmjereni i na podizanje glasa u odbranu civilizacijskog naslijeđa koje ne bi trebalo biti važno samo Libanu, već i savjesti cijelog svijeta.

Izjava dolazi usred pojačanih izraelskih napada na južni libanski grad Tir, koji je dom brojnih historijskih i arheoloških lokaliteta međunarodno priznatih zbog svog kulturnog značaja.