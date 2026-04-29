Liban: Pet članova porodice ubijeno u izraelskom zračnom napadu

Lina Altawell
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Pet osoba iz iste porodice ubijeno je u noćnom izraelskom zračnom napadu na grad Jibchit u južnom Libanu uprkos primirju koje je na snazi, prenosi Nacionalna novinska agencija (NNA).
Napad je ciljao zgradu koja pripada porodici Bahja u naselju al-Jabal, navodi NNA.
Udar je uništio zgradu i usmrtio Mohammada Jawada Bahju i njegovu suprugu Lotfiyu, kao i Amani Jaber i njeno dvoje djece, Mariam Hilal Bahju i Ali al-Rida Hilal Bahju, izvijestila je agencija.
Spasilačke ekipe i timovi hitne pomoći radili su tokom cijele noći na uklanjanju ruševina uništene zgrade i izvlačenju tijela žrtava, dodaje agencija.
Više od 2.500 ljudi je ubijeno, a preko 1,6 miliona raseljeno u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta, prema zvaničnim libanskim podacima.
Desetodnevni prekid vatre između Libana i Izraela stupio je na snagu 17. aprila, a u četvrtak prošle sedmice produžen je za tri sedmice.