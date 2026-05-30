Liban: Najmanje troje ubijenih, 11 povrijeđenih u novim izraelskim napadima Izraelska vojska nastavlja da krši sporazum o prekidu vatre u Libanu koji je stupio na snagu 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula

Novi val izraelskih napada u južnom Libanu ubio je najmanje tri osobe i ranio 11 drugih u subotu ujutro, javila je libanska državna novinska agencija, prenosi Anadolu.

U napadu drona u Al-Marju u gradu Ansar ubijeni su otac i njegov sin, dok je ranjeno sedam drugih članova njihove porodice, objavila je Nacionalna novinska agencija (NNA).

Kamionet na cesti Sharifa–Habboush–Nabatieh također je bio meta napada izraelske bespilotne letjelice, pri čemu je jedna osoba poginula, a druga je teško povrijeđena.

Izraelska vojska je izvela i napade dronovima na putu koji vodi prema Vladinoj univerzitetskoj bolnici Nabih Berri u Nabatiehu, ranivši još tri osobe.

Rano u subotu, ubrzo nakon ponoći, grad Harouf je također pogođen u zračnom napadu koji su izveli izraelski ratni avioni, pri čemu je uništena kuća u naselju Al-Thaghra.

Napad se poklopio s artiljerijskim granatiranjem koje je pogodilo grad i proširilo se na periferiju Jibchita i Haroufa, javila je agencija.

Pozivajući se na libansko Ministarstvo zdravstva, medij je također naveo da su u petak u Tel Avivovim napadima širom južnog libanskog okruga Tir ubijene 11 osoba, uključujući i bolničara, dok je osam povrijeđeno.

Izrael je nastavio svoje napade na Liban uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 17. aprila i koji je produžen za 45 dana počevši od 17. maja, nakon indirektnih razgovora vođenih uz posredovanje SAD-a.

Prema podacima ministarstva, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je više od 3.350 ljudi širom zemlje.