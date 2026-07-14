Sastanak u Ambasadi SAD-a trajao sedam sati, a razgovori se nastavljaju u okviru šeste runde pregovora

Liban i Izrael završili prvi dan direktnih pregovora u Rimu Sastanak u Ambasadi SAD-a trajao sedam sati, a razgovori se nastavljaju u okviru šeste runde pregovora

Prvi dan direktnih pregovora između Libana i Izraela u Rimu završen je u utorak nakon sedmosatnog sastanka u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, javio je dopisnik Agencije Anadolu.

Glavni grad Italije domaćin je šeste runde direktnih pregovora koja se održava u utorak i srijedu, nakon pet prethodnih rundi održanih u Washingtonu, a koje su rezultirale potpisivanjem okvirnog sporazuma.

Visoki libanski zvaničnik ranije je za Anadolu, pod uvjetom anonimnosti, rekao da su razgovori usmjereni na postizanje prekida vatre u Libanu i provedbu okvirnog sporazuma potpisanog 26. juna.

Okvirni sporazum predviđa postepeno povlačenje Izraela s okupirane libanske teritorije, počevši od dvije “pilot-zone“.

Sporazum ne određuje rok za povlačenje, već ga povezuje s preuzimanjem pune sigurnosne odgovornosti od strane libanske vojske na područjima s kojih bi se izraelske snage povukle, kao i razoružavanjem nedržavnih oružanih grupa, uz posebno navođenje Hezbollaha.