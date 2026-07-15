Skulpture poljoprivrednika, građevinca i dostavljača hrane topile se na rimskom suncu kako bi ukazale na sve veći rizik kojem su izloženi radnici tokom toplotnih valova

Ledeni radnici pred Koloseumom: Greenpeace upozorava na cijenu klimatskih ekstrema Skulpture poljoprivrednika, građevinca i dostavljača hrane topile se na rimskom suncu kako bi ukazale na sve veći rizik kojem su izloženi radnici tokom toplotnih valova

RIM (AA) - Aktivisti organizacije Greenpeace postavili su u srijedu skulpture od leda ispred rimskog Koloseuma kako bi ukazali na uticaj globalnog zagrijavanja i ekstremnih vrućina na radnike.

Skulpture, koje predstavljaju poljoprivrednog radnika, građevinskog radnika i dostavljača hrane, ostavljene su da se tope na suncu u sklopu protesta.

Protest je organizovan kako bi se skrenula pažnja na posljedice rasta temperatura za radnike koji rade na otvorenom tokom aktuelnog toplotnog vala u Italiji.

Italija prolazi kroz najintenzivniju fazu svog trećeg toplotnog vala ove godine, a očekuje se da će temperature na Sardiniji dostići gotovo 45 stepeni Celzijusa, dok sušni uslovi izazivaju nestašicu vode.

Sistem upozorenja na velike vrućine u zemlji proširen je nakon što su vlasti upozorile na opasne vremenske uslove u centralnoj i južnoj Italiji, objavila je u utorak novinska agencija ANSA.

Broj gradova pod najvišim, crvenim nivoom upozorenja povećan je sa drugog nivoa u ponedjeljak na četvrti nivo u utorak, a očekuje se da će sedam gradova do srijede biti u kategoriji najvećeg rizika.

Meteorolozi prognoziraju temperature od 39 do 41 stepeni Celzijusa u mnogim dijelovima centralne i južne Italije, dok se u unutrašnjosti Sardinije do petka očekuje maksimum od 45 stepeni Celzijusa.