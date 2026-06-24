Rusija neće gubiti vrijeme na privremena rješenja, a još manje prihvatiti ultimatume koje diktira neko drugi, rekao je ruski ministar vanjskih poslova

Lavrov: Rusija neće pristati na prekid vatre u Ukrajini radi mirovnih pregovora Rusija neće gubiti vrijeme na privremena rješenja, a još manje prihvatiti ultimatume koje diktira neko drugi, rekao je ruski ministar vanjskih poslova

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u srijedu da njegova zemlja neće pristati na prekid vatre u Ukrajini radi održavanja mirovnih pregovora, javlja Anadolu.

"Uvijek smo spremni, ali, ponavljam, kada sjednemo za pregovarački sto, ako na drugoj strani ima koherentnih ideja, prijedloga i adekvatnih ljudi, nećemo nikome vjerovati na riječ", rekao je Lavrov na forumu "Primakov Readings" u ruskoj prijestolnici Moskvi.

Lavrov je tvrdio da je Moskva prethodno pristala na ovaj korak nakon mirovnih pregovora u turskoj metropoli Istanbulu 2022. godine, definišući pitanje Ukrajine kao pitanje od fundamentalnog značaja za rusku stranu.

"I sigurno se nećemo zadovoljiti privremenim, privremenim rješenjima, a još manje prihvatiti ultimatume koje diktira neko drugi", rekao je Lavrov.

Lavrov je potvrdio da je Rusija imala kontakte s uredom predsjednika Evropskog vijeća Antonija Koste, ali je ukazao na spremnost Moskve da se angažuje s predstavnicima EU i čuje njihove stavove ako 27-člani blok zauzme konstruktivan stav.

"Ali mi jednostavno više nemamo pravo da se u bilo kom dijelu naše vanjske politike, sa stanovišta postizanja razvojnih ciljeva i jačanja međunarodne pozicije Rusije, ni na koji način oslanjamo na evropska obećanja ili očekivanja", rekao je Lavrov.

Potvrdio je spremnost Rusije za pregovore o Ukrajini, ali je dodao da je Moskva ipak na oprezu da ne bude prevarena.

Lavrov je potvrdio i posvećenost Moskve sporazumima postignutim na samitu između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Aljasci u augustu prošle godine.

On je, međutim, tvrdio da "lopta nije na našoj strani terena", dok je naveo da Moskva želi da shvati da li se pozicija SAD promijenila nakon samita G7 u Francuskoj.

Komentarišući članstvo Moskve u Organizaciji za evropsku sigurnost i saradnju, Lavrov je tu organizaciju opisao kao "polumrtvu" i da, iako bi se on lično povukao iz nje, to je odluka koju treba da donese ruski predsjednik.

Naveo je da je Rusija spremna olakšati sklapanje sveobuhvatnog dugoročnog sporazuma između Washingtona i Teherana ako zatrebaju njene usluge.

"Svakako se nadamo da će obnova slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz koristiti energetskoj i prehrambenoj sigurnosti zemalja na globalnom jugu."

"A stabilizacija vojne i političke situacije u Perzijskom zaljevu mogla bi postati izgovor za pokretanje širokog dijaloga o novoj sigurnosnoj arhitekturi i saradnji u ovom strateškom regionu Bliskog istoka u cjelini", rekao je on.