Ministar vanjskih poslova kazao je da su zapadne zemlje direktno uključene u ukrajinski rat putem oružja, obavještajnih podataka i satelitske podrške

Lavrov: Rusija će pomno pratiti sastanak Trumpa i Zelenskog na samitu NATO-a u Ankari Ministar vanjskih poslova kazao je da su zapadne zemlje direktno uključene u ukrajinski rat putem oružja, obavještajnih podataka i satelitske podrške

Rusija će pomno pratiti ishod sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na marginama samita NATO-a u Ankari, izjavio je u utorak ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Adis Abebi, glavnom gradu Etiopije, Lavrov je rekao da će Moskva posmatrati pregovore nakon uvjeravanja dobijenih tokom prošlogodišnjeg samita Rusije i SAD u Anchorageu na Aljasci.

Prema riječima Lavrova, Rusija je prihvatila američke "kompromisne prijedloge" na sastanku na Aljasci nakon što ih je razmotrila i rečeno joj je da će Zelenski slijediti preporuke Washingtona.

"Vidjet ćemo kako će se završiti sastanak na samitu NATO-a u Ankari," rekao je on.

Trump je ranije rekao da veruje da su i Moskva i Kijev zainteresovani za postizanje rješenja i ukazao da će se o sukobu u Ukrajini razgovarati tokom samita NATO-a od 7. do 8. jula.

Lavrov je tvrdio da su zapadne zemlje direktno uključene u podršku ukrajinskoj vojsci kroz nabavku oružja, razmjenu obavještajnih podataka, satelitsku pomoć i ciljane napade.

"Kažu da nisu u ratu s nama. Ali to je neiskreno", rekao je Lavrov, tvrdeći da zapadno vojno osoblje već dugo učestvuje u podršci ukrajinskim operacijama.

Ruski ministar vanjskih poslova rekao je da Evropa proširuje svoju proizvodnju odbrane kako bi nastavila snabdijevati Ukrajinu, istovremeno podržavajući svoju industrijsku bazu.

Komentarišući nedavne primjedbe generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea koji poziva saveznike da više ulažu u proizvodnju odbrane, Lavrov je kritikovao jačanje vojske Alijanse i rekao da trka u naoružanju na kraju neće uspjeti postići superiornost.

Na bojnom polju, Lavrov je ukazao na predlog Rusije da se Ukrajini dozvoli da preuzme tijela ukrajinskih vojnika iz Kostjantinovke kao dokaz koji podržava tvrdnju Moskve da ruske snage kontrolišu grad.

On je rekao da je ukrajinsko odbijanje prijedloga pokazalo da Kijev nije voljan da vrati svoje poginule vojnike.

Ukrajinske vlasti ranije su osporile tvrdnje Rusije da je zauzela Kostjantinovku.

Govoreći o razvoju situacije na Bliskom istoku, Lavrov je pozdravio trenutne pregovore o Hormuškom moreuzu i izrazio nadu da će oni vratiti slobodu plovidbe nakon "agresije SAD i Izraela" na Iran.

Ponovio je podršku Rusije rješenju izraelsko-palestinskog sukoba sa dvije države, upozoravajući na napore koji bi mogli spriječiti uspostavljanje palestinske države.

Osvrćući se na Afriku, Lavrov je rekao da Rusija planira otvoriti diplomatska predstavništva u Gambiji, Liberiji, Togu i Komorima u naredne dvije godine.

Rekao je da Moskva dijeli zabrinutost Afričke unije zbog sukoba širom kontinenta, uključujući Sahel, regiju Velikih jezera, Afrički rog, Sudan, Južni Sudan i Libiju, i obećao stalnu podršku naporima koje predvode Afrika za rješavanje regionalnih kriza.