Lavrov: Rat u Ukrajini doveo do „potpunog i konačnog“ sloma euroatlantskog modela sigurnosti Zapad promovira stvaranje vojnog saveza sličnog NATO-u u Aziji, što predstavlja direktnu prijetnju interesima Rusije, poručuje Sergej Lavrov

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u petak da je rat u Ukrajini doveo do „potpunog i konačnog“ sloma euroatlantskog modela sigurnosti, te je optužio zapadne zemlje za eskalaciju tenzija širom Evroazije.

„Sukob u Ukrajini, koji su provocirali NATO i EU, doveo je do potpunog i konačnog sloma, ili je možda jednostavno razotkrio konačni slom euroatlantskog modela sigurnosti“, rekao je Lavrov na plenarnoj sjednici Međunarodnih društveno-političkih saslušanja o formiranju arhitekture jednake i nedjeljive sigurnosti i saradnje u Evroaziji.

On je tvrdio da je EU posljednjih godina izgubila svoju čisto evropsku dimenziju i postala „potpuno podređena planovima utvrđenim unutar NATO-a“.

Lavrov je također kazao da zapadne zemlje promoviraju stvaranje vojnog saveza sličnog NATO-u u Aziji, tvrdeći da taj potez predstavlja „direktnu prijetnju legitimnim interesima Rusije“.

Naglasio je da SAD i njihovi saveznici koriste navodne prijetnje u Južnom kineskom moru i Tajvanskom tjesnacu kako bi opravdali širenje vojne saradnje u azijsko-pacifičkoj regiji.

„Sve ovo povećava vanjski pritisak i na Kinu i na Sjevernu Koreju — naše najbliže partnere u regiji. I, u krajnjoj liniji, na legitimne interese Rusije na našoj istočnoj granici“, rekao je ministar.

Lavrov je dodao da zapadne zemlje provode „destruktivne inicijative“ u Evroaziji usmjerene protiv Rusije, Kine, Irana, Bjelorusije i Sjeverne Koreje, kao i drugih zemalja koje „vode nezavisnu vanjsku politiku“.

Također je kritikovao Finsku, rekavši da je Helsinki napustio neutralnost koju je održavao nakon Drugog svjetskog rata.

„Danas sa iznenađenjem posmatramo kako je Helsinki odbacio sav protokol i pristojnost koje je poštovao pod sloganom neutralnosti“, kazao je Lavrov, nazvavši Finsku jednom od vodećih „rusofobnih“ zemalja nakon ulaska u NATO.

Ruski ministar je dodao da sve veće aktivnosti NATO-a na Arktiku podižu tenzije na krajnjem sjeveru i pretvaraju ovu regiju u „potencijalnu zonu sukoba“.