Latinski patrijarh Jerusalema kaže da ekstremizam sve više dobija na snazi ​​u izraelskom društvu usred rata u Gazi Kardinal Pierbattista Pizzaballa upozorava na "kulturu prezira" prema Arapima i ne-Jevrejima

Latinski patrijarh Jerusalema, kardinal Pierbattista Pizzaballa, upozorio je da ekstremizam sve više dobija na snazi ​​u dijelovima izraelskog društva usred sukoba u Gazi, rekavši da rastuća "kultura prezira" prema Arapima i ne-Jevrejima postaje pojačana medijskim narativima.

U intervjuu za italijanski dnevnik "Corriere della Sera", Pizzaballa je rekao da je atmosfera stvorena nakon napada 7. oktobra 2023. i izraelske vojne kampanje u Gazi koja je uslijedila doprinijela porastu ekstremističke retorike.

"Nažalost, ekstremizam dobija na snazi ​​u ovom kontekstu", rekao je kardinal. "Vidimo njegove posljedice u određenim sektorima izraelskog civilnog društva. Ne kod svih, naravno, rekao bih da to nije većina."

„Ali kultura prezira prema svemu što nije njihovo, ne samo prema svemu arapskom već i prema svemu što nije jevrejsko, nažalost raste“, dodao je.

Nazivajući ovaj trend duboko zabrinjavajućim, Pizzaballa je upozorio da su takvi stavovi sve vidljiviji u javnom diskursu.

„To je bolesna klica unutar društva, koju pojačavaju mediji, i nešto na čemu moramo raditi da je obuzdamo prije nego što postane zaista alarmantna“, rekao je.

Patrijarh je rekao da pogoršanje nasilja u regiji odražava širi neuspjeh političkog vodstva i dijaloga.

„Ozbiljnost situacije na Bliskom istoku, i očito ne samo tamo, mora se riješiti u okviru međunarodnog prava i bez dodavanja novih žrtava“, rekao je.

Pizzaballa je također rat nazvao „novim idolopoklonstvom“, rekavši da politički akteri sve više pribjegavaju vojnoj konfrontaciji umjesto pregovorima.

Dodao je da nakon 7. oktobra i rata koji je uslijedio, mnogi ljudi sada vjeruju da „dijalog ne znači ništa“.

„Nakon 7. oktobra i svega što je uslijedilo, čini se da dijalog ne znači ništa i da oni s novcem i moći mogu raditi šta god žele“, rekao je.

Na pitanje da li i dalje vjeruje u mogućnost dvodržavnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba, Pizzaballa je rekao: „I da i ne.“

„I shvatam da iako sam franjevac, odgovaram kao isusovac“, dodao je.

Objasnio je da „sa praktične tačke gledišta“ uspostavljanje dvije države trenutno izgleda nemoguće jer „ne postoji teritorijalni kontinuitet“.

Ipak, insistirao je da se Palestincima ne mogu uskratiti njihove težnje za državnošću i dostojanstvom.

„Ne možete reći Palestincima da nemaju pravo na budućnost u vlastitom domu“, rekao je. „Ne možete im oduzeti, barem, tu želju.“

Kardinal je također osudio korištenje religije za opravdanje nasilja, nazivajući to „najtežim grijehom koji neko može počiniti“.

„Ne možete koristiti ime Boga da biste opravdali nasilje“, rekao je, upozoravajući da ekstremisti ne bi trebali monopolizirati vjerske narative.