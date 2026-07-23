Kuvajtska protuzračna odbrana presreće iranske rakete i dronove Kuvajtska vojska saopćila da su detonacije posljedica djelovanja sistema protuzračne odbrane

Kuvajt je u četvrtak navečer saopćio da njegovi sistemi protuzračne odbrane presreću iranske rakete i bespilotne letjelice usmjerene prema teritoriji te zemlje.

U saopćenju Generalštaba kuvajtske vojske navodi se da je zemlja izložena neprijateljskim raketnim i napadima dronovima u okviru iranskih udara.

Istaknuto je da su zvuci eksplozija, koji se čuju širom zemlje, posljedica djelovanja sistema protuzračne odbrane tokom presretanja projektila i bespilotnih letjelica.

Vojska je pozvala građane i stanovnike da se pridržavaju sigurnosnih i zaštitnih uputstava koja izdaju nadležne vlasti.

Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde Irana ranije u četvrtak saopćio da je izveo napade na američke vojne objekte u Kuvajtu, uključujući zračnu bazu Ali Al Salem i vojni kamp Udairi.

Kuvajtske vlasti također su saopćile da je granični prijelaz Abdali, na sjeveru zemlje, u dva navrata bio meta napada bespilotnim letjelicama, pri čemu je pričinjena materijalna šteta, ali nije bilo ljudskih žrtava.

Regionalne tenzije pojačane su otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli zajedničku vojnu ofanzivu protiv Irana, nakon čega je Teheran odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na američke vojne kapacitete smještene u državama regiona.

Sjedinjene Američke Države i Iran prošlog mjeseca potpisali su memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja sukoba i otvaranja puta ka trajnom sporazumu, ali su tenzije ponovo eskalirale prošle sedmice zbog pitanja plovidbe kroz Hormuški moreuz.