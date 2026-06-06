Javnost se poziva da se pridržava sigurnosnih uputa koje su izdale nadležne vlasti, objavila je vojska

Kuvajtska protivzračna odbrana odgovara na "neprijateljske" prijetnje raketama i dronovima Javnost se poziva da se pridržava sigurnosnih uputa koje su izdale nadležne vlasti, objavila je vojska

Kuvajtska protivzračna odbrana odgovara na "neprijateljske prijetnje raketama i dronovima", saopćio je u subotu Generalštab kuvajtskih oružanih snaga, javlja Anadolu.

Vojska je na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u, napisala da je Generalštab potvrdio da su "sve eksplozije koje se mogu čuti rezultat presretanja neprijateljskih ciljeva od strane sistema protivzračna odbrane".

"Javnost se poziva da se pridržava sigurnosnih uputa koje su izdale nadležne vlasti", navodi se.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli zračne napade na Iran, što je izazvalo ciklus odmazde koji su proširili nestabilnost u cijeloj regiji.

Iran je, kao odmazdu, potom pokrenuo napade na Izrael i ciljao zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze, a istovremeno je poremetio i plovidbu kroz Hormuški moreuz, ključnu rutu za globalnu opskrbu energijom.

Primirje je kasnije stupilo na snagu, iako su diplomatski napori za postizanje šireg sporazuma nastavljeni.