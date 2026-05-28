Kuvajt osudio iranske napade na svoju teritoriju kao flagrantno kršenje suvereniteta i sigurnosti Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da napadi dronovima i raketama predstavljaju opasnu eskalaciju i kršenje suvereniteta

Kuvajt je u četvrtak oštro osudio ono što je opisao kao iranske raketne i napade dronovima na njegovu teritoriju, nazivajući ih opasnom eskalacijom i flagrantnim kršenjem suvereniteta i sigurnosti zemlje, javlja Anadolu.

Napadi su predstavljali direktnu prijetnju civilima i vitalnim objektima, zahtijevajući da Iran odmah i bezuslovno zaustavi ono što je opisao kao "agresivne napade", objavila je kuvajtska državna novinska agencija KUNA, pozivajući se na saopćenje Ministarstva vanjskih poslova.

Ministarstvo je smatralo Iran u potpunosti odgovornim za napade i naglasilo da Kuvajt zadržava pravo poduzeti sve potrebne mjere kako bi očuvao sigurnost i odbranio svoju teritoriju.

Saopćenje je uslijedilo nakon što je Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) ranije u četvrtak saopćio da je gađao američku zračnu bazu u Kuvajtu kao odgovor na američki zračni napad u blizini aerodroma "Bandar Abbas" na jugu Irana.

Prema iranskoj poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim, IRGC je saopćio da je napad odmazde uslijedio nekoliko sati nakon što su američki zračni projektili navodno pogodili područje u blizini aerodroma u južnom lučkom gradu.

"Ovaj odgovor je ozbiljno upozorenje kako bi neprijatelj znao da agresija neće ostati bez odgovora", saopćio je IRGC, upozoravajući da bi svaki ponovljeni napad izazvao odlučniji odgovor.

Ranije u četvrtak, američki zvaničnik je rekao za Anadolu da su američke snage oborile četiri iranska drona u blizini Hormuškog moreuza i pogodile iransku zemaljsku kontrolnu stanicu u Bandar Abbasu koja se navodno pripremala za lansiranje još jednog drona.

Zvaničnik je tvrdio da su američke akcije bile "odmjerene" i "isključivo defanzivne", rekavši da su bile namijenjene održavanju primirja.

Iran je kasnije osudio američki vojni napad u blizini Bandar Abbasa, optužujući Washington da je više puta kršio primirje i prijetio zemljama u regionu, prema iranskom Ministarstvu vanjskih poslova.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo iranske napade odmazde širom regije i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, iako pregovori u Islamabadu još nisu doveli do trajnog sporazuma.