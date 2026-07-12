Ministarstvo vanjskih poslova navodi da Kuvajt zadržava punu pravo „da poduzme sve mjere“ kako bi zaštitio svoju sigurnost

Kuvajt osudio iranske napade kao „opasnu eskalaciju“ i „grubo kršenje“ suvereniteta Ministarstvo vanjskih poslova navodi da Kuvajt zadržava punu pravo „da poduzme sve mjere“ kako bi zaštitio svoju sigurnost

Kuvajt je u nedjelju osudio iranske napade na svoju teritoriju kao „opasnu eskalaciju“ koja produbljuje tenzije i nestabilnost na Bliskom istoku, prenosi Anadolu.

„Ovi napadi odražavaju trajan i ponavljan neprijateljski pristup te predstavljaju grubo kršenje“ suvereniteta Kuvajta, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova na američkoj društvenoj mreži X.

Navodeći da ovi napadi predstavljaju kršenje međunarodnog prava, ministarstvo je istaklo da Kuvajt „zadržava puno pravo da poduzme sve mjere koje su neophodne za zaštitu svoje sigurnosti“, u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom UN-a.

Teheran je rano u nedjelju saopštio da je pokrenuo napade na vojne položaje SAD-a u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Jordanu i Omanu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati naveli da su presreli i odgovorili na iranske raketne napade i napade bespilotnim letjelicama.

SAD su kasno u subotu saopštile da su završile treći krug vojnih udara protiv Irana ove sedmice, nakon još jednog iranskog napada na komercijalni brod u Hormuškom tjesnacu.