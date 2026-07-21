Kuvajtska vojska saopćila da su sistemi protivzračne odbrane odgovorili na neprijateljske dronove i projektile, dok su vlasti Bahreina ponovo pozvale stanovnike da potraže sklonište

Kuvajt i Bahrein prijavili nove iranske napade usred nastavka regionalne eskalacije Kuvajtska vojska saopćila da su sistemi protivzračne odbrane odgovorili na neprijateljske dronove i projektile, dok su vlasti Bahreina ponovo pozvale stanovnike da potraže sklonište

Kuvajtski sistemi protivzračne odbrane presreli su u utorak novi val iranskih projektila i dronova, dok su u susjednom Bahreinu drugi put tokom dana oglašene sirene za zračnu opasnost zbog nastavka iranskih napada na zemlje u regiji.

U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Generalštab kuvajtske vojske naveo je da sistemi protivzračne odbrane trenutno odgovaraju na neprijateljske prijetnje projektilima i dronovima, dodajući da su eksplozije koje su se čule rezultat operacija presretanja.

Građani su pozvani da se pridržavaju sigurnosnih uputa koje izdaju nadležne vlasti.

Odvojeno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopćilo da su aktivirane sirene za zračnu opasnost te pozvalo građane i stanovnike da ostanu mirni, upute se na najbližu sigurnu lokaciju i prate zvanične kanale informisanja.

Odbrambene snage Bahreina saopćile su da je protivzračna odbrana u utorak u podne presrela više iranskih zračnih napada.

Vojska je ranije u utorak saopćila da je presrela i uništila više iranskih projektila usmjerenih prema toj zemlji, dodajući da nema izvještaja o ljudskim žrtvama niti materijalnoj šteti.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) ranije je u utorak saopćio da je krstarećim projektilima gađao centralnu podatkovnu infrastrukturu američke tehnološke kompanije Amazon u Bahreinu.

Iranska vojska također je saopćila da je dronovima gađala zračnu bazu Sheikh Isa u Bahreinu, kojom upravljaju Sjedinjene Američke Države.

Najnoviji napadi uslijedili su dok Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenjivati udare uprkos memorandumu o razumijevanju, postignutom uz posredovanje Pakistana i potpisanom u junu s ciljem okončanja rata i stvaranja uslova za trajni mirovni sporazum.