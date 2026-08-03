Državna elektroprivreda saopćila da je kvar na nacionalnoj mreži ostavio cijelu zemlju bez električne energije, dok se Kuba i dalje suočava s energetskim izazovima

Kubu pogodio novi nestanak struje širom zemlje nakon kolapsa elektroenergetske mreže Državna elektroprivreda saopćila da je kvar na nacionalnoj mreži ostavio cijelu zemlju bez električne energije, dok se Kuba i dalje suočava s energetskim izazovima

Kuba je doživjela novi nestanak električne energije na području cijele zemlje nakon kolapsa nacionalne elektroenergetske mreže, prenose mediji.

Državna elektroprivreda saopćila je da je došlo do kvara na nacionalnoj energetskoj mreži, što je izazvalo nestanak struje širom zemlje, javio je CNN u nedjelju.

Nisu navedeni dodatni detalji o uzroku kolapsa mreže.

Ovo je prvi zabilježeni nestanak struje u augustu, nakon tri prekida u snabdijevanju električnom energijom širom zemlje tokom jula, dok se ova karipska država i dalje suočava s pritiskom na svoju energetsku infrastrukturu.

Planski prekidi u isporuci električne energije sve više remete svakodnevni život stanovnika, koji koriste struju čim postane dostupna kako bi kuhali, prali, pristupili internetu i rashladili svoje domove tokom ljetnih vrućina, zbog neizvjesnosti koliko dugo će napajanje trajati.

Vlada je nedavno uvela mjere s ciljem ublažavanja nestašice energije i podsticanja ekonomskih aktivnosti.

Premijer Manuel Marrero Cruz izjavio je u julu da su vlasti odobrile prvi strani investicijski projekt u zemlji za uvoz i prodaju goriva.

Prema izvještaju, gotovo 200 kompanija također je dobilo odobrenje za veleprodajnu distribuciju goriva.

Zastupnici su dodatno usvojili mjere kojima se omogućavaju privatna ulaganja u sektor turizma.

"Rezultati će biti postignuti postepeno. Od sada počinje najvažnija, a možda i najteža faza", rekao je Marrero.

Vlada je priznala da su reforme postepene i da će biti potrebno vrijeme prije nego što donesu vidljive rezultate.