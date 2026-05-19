Kubanski predsjednik optužio SAD za "genocidnu opsadu" zbog novih sankcija Izjave su uslijedile nakon što je SAD najavio nove sankcije visokim kubanskim zvaničnicima i vladinim organizacijama

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel u ponedjeljak je osudio američke sankcije protiv Kube kao "genocidnu opsadu", optužujući Washington da nameće "kolektivnu kaznu" kubanskom narodu, javlja Anadolu.

"Kolektivna kazna koja se nameće kubanskom narodu je čin genocida koji bi međunarodne organizacije trebale osuditi i koji bi trebao dovesti do krivičnog gonjenja onih koji ga promovišu", napisao je Diaz-Canel na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je SAD u ponedjeljak najavio nove sankcije protiv nekoliko visokih kubanskih zvaničnika i vladinih organizacija, uključujući ministre odgovorne za pravosuđe, energetiku i komunikacije, kao i kubansku glavnu obavještajnu agenciju.

Diaz-Canel je odgovorio rekavši da ni kubansko političko rukovodstvo ni njene vojne institucije ne posjeduju imovinu pod jurisdikcijom SAD-a.

"Američka vlada zna da nema dokaza za predočiti", rekao je Diaz-Canel, tvrdeći da se antikubanska retorika mržnje koristi za opravdanje eskalacije ekonomskog rata Washingtona protiv Kube.

"Zato ćemo nastaviti osuđivati, na najsnažniji i najsnažniji način, genocidnu opsadu usmjerenu na gušenje našeg naroda", rekao je.

Diaz-Canel je osudio i američke mjere usmjerene na treće strane koje žele snabdijevati gorivom ili investirati na Kubi.

"To je nemoralno, ilegalno i kriminalno", rekao je, misleći na sankcije koje kažnjavaju firme koje Kubi snabdijevaju gorivom, hranom, lijekovima, higijenskim proizvodima i drugim osnovnim dobrima.

Kuba se posljednjih mjeseci suočila s ozbiljnom nestašicom goriva i široko rasprostranjenim nestancima struje nakon što je SAD 30. januara uveo embargo na naftu.

"Nemamo apsolutno nikakvo gorivo i apsolutno nikakvo dizel gorivo", rekao je prošle sedmice ministar energetike Vicente de la O Levy u kubanskim državnim medijima, dodajući da je nacionalna mreža u kritičnom stanju.

Američki predsjednik Donald Trump je više puta izjavio da je Kuba sljedeća nakon vojne operacije protiv Irana i tvrdio da će komunističko ostrvo "uskoro" pasti.