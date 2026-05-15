Kuba: Razgovori sa CIA-om potvrđuju da ne predstavljamo prijetnju SAD-u Havana tvrdi da ne postoje legitimni razlozi da se uvrsti na popis zemalja koje, navodno, sponzorišu terorizam

Kuba je u četvrtak saopćila da je američka delegacija, predvođena direktorom CIA-e Johnom Ratcliffeom, posjetila Havanu radi razgovora sa zvaničnicima, pri čemu su obje strane razgovarale o odnosima i sigurnosnoj saradnji, navodi se u saopćenju, javlja Anadolu.

Komunistička partija Kube napisala je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da se posjeta dogodila nakon što je Washington zatražio od Havane da primi delegaciju koju predvodi Ratcliffe.

"Sastanak se održao ovog četvrtka, 14. maja, u kontekstu koji karakteriše složenost bilateralnih odnosa, kako bi se doprinijelo političkom dijalogu između obje nacije, kao dio napora za rješavanje trenutnog scenarija", navodi se.

Kuba je saopćila da su razgovori sa američkom delegacijom pružili dokaze da "Kuba ne predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a, niti postoje legitimni razlozi da se uvrsti na popis zemalja koje, navodno, sponzoriraju terorizam."

U saopćenju se dodaje da su kubanski zvaničnici ponovili svoj dugogodišnji stav protiv terorizma, rekavši da zemlja "ne skriva, ne podržava, ne finansira niti dozvoljava terorističke ili ekstremističke organizacije".

Navodi se da Kuba nema strane vojne ili obavještajne baze na svojoj teritoriji i da nikada nije podržavala neprijateljske akcije protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Kubanska vlada je saopćila da je na sastanku potvrđen njen dosljedan stav i osuda svih oblika terorizma.

Obje strane su izrazile interes za proširenje saradnje između agencija za provođenje zakona u oblastima vezanim za nacionalnu, regionalnu i međunarodnu sigurnost, saopćila je Havana.