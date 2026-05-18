Kruzer zbog hantavirusa vraćen u Nizozemsku radi karantina i dubinskog čišćenja Strana posada smještena je u izolaciju u Rotterdamu dok zdravstveni timovi dezinfikuju brod povezan sa smrću tri osobe

Kruzer povezan s epidemijom smrtonosnog andskog hantavirusa stigao je u Nizozemsku, gdje su zdravstvene vlasti pokrenule operacije karantina i čišćenja.

Prema izvještajima lokalnih medija, brod "Hondius" pristao je u luci Rotterdam, koja je određena kao nizozemska karantinska luka za zarazne bolesti na brodovima. Međunarodni mediji okupili su se kako bi pratili dolazak broda.

Nizozemski emiter NOS objavio je da su 23 strana člana posade smještena u privremene kabine u ograđenom dijelu luke. Oni bi mogli ostati u karantinu do 18. juna ukoliko se ne budu mogli vratiti u svoje matične zemlje. Članovi posade dolaze s Filipina, iz Ukrajine, Rusije i Poljske.

Dva nizozemska člana posade karantin će provesti kod kuće. Nizozemski ljekar i medicinska sestra putovali su s brodom tokom njegovog posljednjeg putovanja prema Nizozemskoj.

Putnici će po dolasku ponovo biti testirani, iako trenutno niko na brodu ne pokazuje simptome. Tijelo njemačke putnice koja je prošle sedmice preminula također se još nalazi na brodu.

Specijalizovana kompanija za čišćenje izvršit će dezinfekciju broda. Očekuje se da će proces trajati oko sedmicu. Radnici će ukloniti posteljinu, ručno očistiti sve površine i raspršiti dezinfekcijsko sredstvo po cijelom brodu.

Epidemija je počela krajem aprila dok je "Hondius" prevozio oko 150 putnika i članova posade iz gotovo 30 zemalja.

Nizozemski bračni par i jedna njemačka državljanka tri su osobe koje su preminule od virusa.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 13. maja prijavljeno je 11 slučajeva, uključujući osam potvrđenih infekcija.

Andski hantavirus uglavnom se prenosi kontaktom s izmetom glodara. Za razliku od koronavirusa, ne prenosi se lako među ljudima i obično zahtijeva dugotrajan bliski kontakt.