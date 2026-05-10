Kruzer s hantavirusom na Tenerifima: Počela evakuacija putnika pod strogim mjerama Skoro 150 putnika bit će podvrgnuto testiranju, navode medijski izvještaji

Kruzer pogođen izbijanjem hantavirusa stigao je do obala španskog ostrva Tenerife, gdje je predviđeno da se putnici i posada iskrcaju i vrate u svoje matične zemlje, objavili su mediji rano u nedjelju, prenosi Anadolu.

Brod MV Hondius, koji prevozi 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, stigao je u vode u blizini luke Granadilla rano u nedjelju oko 5:30 sati po lokalnom vremenu, dok vlasti pripremaju medicinsku i evakuacionu operaciju velikih razmjera, prenosi novinska agencija EFE.

Zdravstveni zvaničnici su izjavili da je kod šest putnika potvrđena infekcija hantavirusom, dok se za još dva slučaja sumnja na zarazu, uz tri prijavljena smrtna ishoda, uključujući dva na samom brodu.

Putnici, koji su trenutno svi bez simptoma, bit će prebačeni u malim grupama čamcima do obale radi medicinskog pregleda prije ukrcavanja na letove za repatrijaciju.

„Oni će prvo biti procijenjeni... provjerit će se imaju li simptome ili ne“, rekli su zvaničnici, dodajući da će biti sproveden i epidemiološki upitnik.

Vlasti su saopštile da će brod ostati usidren na otvorenom moru i da neće pristati u luku, pri čemu će putnici biti transportovani u grupama od po pet osoba prije nego što ih autobusi odvezu do aerodroma udaljenog oko 6 milja (skoro 9,65 kilometara).

Očekuje se da će španski državljani biti među prvima evakuisanim, a neki će biti prebačeni u vojnu bolnicu u Madridu radi karantina koji će trajati između jedne i dvije sedmice, ovisno o medicinskim procjenama.

Sedamnaest putnika iz SAD-a bit će prebačeno avionom u SAD i pod nadzorom u specijalizovanoj jedinici za karantin u Nebraski.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) klasifikovali su ovo izbijanje kao hitnu reakciju 3. nivoa, što je najniži nivo aktivacije hitnih službi ove agencije.

Izbijanje zaraze, koja uključuje soj hantavirusa "Andes", rezultiralo je s pet potvrđenih slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda, prema zvaničnicima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Naučnici su potvrdili da je izbijanje uzrokovano rijetkom "Andes" varijantom hantavirusa, jedinim poznatim sojem koji se može prenijeti s čovjeka na čovjeka, obično bliskim kontaktom.

WHO je saopštila da su dva putnika koji su kasnije preminuli putovali kroz Argentinu, Čile i Urugvaj prije nego što su se ukrcali na brod.

Zvaničnici CDC-a su izjavili da će putnici biti pod nadzorom oko šest sedmica, što odražava period inkubacije virusa, dok zdravstvene vlasti u nekoliko američkih država također prate putnike koji su već napustili brod prije nego što je izbijanje zaraze potvrđeno.