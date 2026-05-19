Napadi na zatvorske čuvare porasli su za 12,4 posto, dok su napadi među zatvorenicima porasli za 73 posto, prema podacima udruženja za ljudska prava

Kriza u italijanskim zatvorima: Prenatrpanost 139 posto, raste nasilje i broj samoubistava Napadi na zatvorske čuvare porasli su za 12,4 posto, dok su napadi među zatvorenicima porasli za 73 posto, prema podacima udruženja za ljudska prava

Prenatrpanost u italijanskim zatvorima dostigla je 139,1 posto, dok istovremeno rastu nasilje među zatvorenicima, napadi na osoblje i broj samoubistava, pokazuje novi izvještaj organizacije Antigone, koja upozorava na ozbiljno pogoršanje uslova i krizu u zatvorskom sistemu, javlja Anadolu.

"Zaključno sa 30. aprilom 2026. godine, italijanski zatvori imali su 64.436 zatvorenika, u poređenju sa regulatornim kapacitetom od 51.265, koji je pao na samo 46.318 stvarno dostupnih mjesta. Stvarna stopa prenatrpanosti tako je dostigla 139,1 posto", saopćilo je udruženje.

Navedeno je da 73 pritvorska objekta rade sa stopom popunjenosti od najmanje 150 posto, dok osam zatvora premašuje 200 posto kapaciteta.

U izvještaju se pogoršanje zatvorskih uslova dijelom pripisuje nedavnim mjerama koje je uvela italijanska zatvorska uprava, tvrdeći da su povećana ograničenja kretanja i aktivnosti pojačala tenzije unutar institucija.

Prema podacima navedenim u izvještaju, napadi na zatvorske službenike porasli su za 12,4 posto, sa 2.154 na 2.423 slučaja, dok su napadi između zatvorenika porasli za 73 posto, sa 3.356 incidenata u 2021. na 5.812 u 2025. godini.

Incidenti kategorizirani kao poremećaji zatvorskog reda i sigurnosti porasli su za 27,6 posto.

U izvještaju je izražena zabrinutost zbog dobrobiti i mentalnog zdravlja zatvorenika.

U izvještaju se navodi da su najmanje 82 zatvorenika izvršila samoubistvo u 2025. godini, dok je od početka 2026. godine već zabilježeno 24 samoubistva.

"Za manje od godinu i po dana, 106 zatvorenika je izvršilo samoubistvo", navodi se u izvještaju, dodajući da je ukupan broj smrtnih slučajeva u zatvorima dostigao 254 u 2025. godini, što je najveći broj zabilježen u posljednjih nekoliko decenija.

Patrizio Gonnella, predsjednik Antigonea, rekao je da zatvaranje zatvora i strože interne mjere nisu poboljšale sigurnost.

U izvještaju se tvrdi da su strože vladine politike i duže kazne doprinijele prenatrpanosti.