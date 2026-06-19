Izraelska vlada izbjegla javni odgovor na izjave JD Vancea zbog straha od produbljivanja spora s administracijom Donalda Trumpa

Kritike američkog potpredsjednika izraelskim ministrima zbog sporazuma s Iranom izazvale šok u Tel Avivu Izraelska vlada izbjegla javni odgovor na izjave JD Vancea zbog straha od produbljivanja spora s administracijom Donalda Trumpa

Oštre kritike američkog potpredsjednika JD Vancea upućene ministrima u vladi premijera Benjamin Netanyahu zbog njihovog protivljenja američko-iranskom sporazumu izazvale su šok u izraelskom političkom establišmentu, objavio je izraelski list "Yedioth Ahronoth".

Pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa situacijom, list je naveo da u izraelskim političkim krugovima vlada stanje šoka nakon izjava američkog potpredsjednika.

List dodaje da je izraelska vlada odlučila da ne odgovori javno na Vanceove komentare iz straha da ne produbi spor s administracijom predsjednika Donalda Trumpa u trenutku rastućih tenzija zbog američko-iranskog sporazuma i dešavanja vezanih za Liban.

Prema navodima izvještaja, Vanceove izjave protumačene su kao nagovještaj moguće revizije nivoa američke vojne podrške Izraelu ukoliko se nastavi javna kritika politike Trumpove administracije, što je izazvalo zabrinutost u izraelskim političkim krugovima.

Govoreći ranije u četvrtak u Bijeloj kući, Vance je oštro kritikovao članove izraelske vlade koji su napali dogovor postignut između Washingtona i Teherana.

"Da sam ja član kabineta izraelske vlade, vjerovatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojeg još imam bilo gdje u svijetu", rekao je Vance.

Dodao je da su pojedini članovi izraelske vlade vrlo lično napali predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

"Tokom posljednja tri mjeseca dvije trećine odbrambenog naoružanja koje je štitilo vašu domovinu proizvedeno je američkim rukama i plaćeno novcem američkih poreznih obveznika. Problem Izraela nije Donald J. Trump, a svako u Izraelu ko misli da je njegov najveći problem predsjednik Sjedinjenih Država mora se suočiti sa stvarnošću situacije u kojoj se ta zemlja nalazi“, poručio je.

U ponedjeljak je izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izjavio da američko-iranski sporazum ne obavezuje Izrael.

"Izrael nije podređen Sjedinjenim Državama i mi smo nezavisna i suverena država. Nismo partneri u ovom sporazumu koji se ne tiče naše sigurnosti i on nas ni na koji način ne obavezuje", napisao je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Ministar finansija Bezalel Smotrich također je osudio sporazum, nazvavši ga lošim za Izrael i za cijeli slobodni svijet.

"Zajednička kampanja ostvarila je mnoge uspjehe u slabljenju Irana i oni neće biti uzaludni", naveo je Smotrich u objavi na mreži X.

"Morat ćemo sami i na kreativne načine nastaviti kampanju rušenja režima i osigurati da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje", dodao je.

U srijedu navečer predsjednik SAD-a Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian elektronski su potpisali Islamabadski memorandum, s ciljem okončanja rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara.

Pakistanski posrednici saopćili su da je memorandum stupio na snagu, pri čemu će Iran ponovo otvoriti Hormuški moreuz za pomorski saobraćaj, dok će SAD početi ukidati svoju pomorsku blokadu prema Teheranu.