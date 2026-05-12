Krišto u Istanbulu: BiH spremna za aktivniju ulogu u privrednom otvaranju Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH obratila se na Marmara samitu u Istanbulu

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto istakla je spremnost Bosne i Hercegovine za aktivniju ulogu privrednog otvaranja, kako na regionalnom, tako i širem planu u raznim oblastima, u obraćanju na Marmara samitu u Istanbulu u utorak, prenosi Anadolu.



"Naša zemlja obiluje prirodnim bogatstvima i značajnim razvojnim potencijalima i čvrsto je opredijeljena za jačanje regionalne suradnje", kazala je.

Osvrnula se i na evropsku perspektivu BiH i reformske iskorake koji će stabilizirati odnose i ukupne prilike u Bosni i Hercegovini koji i dalje predstavljaju izazov za cjelokupan politički sistem i međunacionalne odnose.

"Upravo kroz dijalog i međusobno uvažavanje poštujući ustavnu strukturu, u interesu opstojnosti i europske budućnosti BiH nastavljamo tražiti rješenja koja će osigurati punu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda", zaključila je Krišto, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Marmara samit je evroazijski poslovni forumu koji okuplja visoke zvanice iz političkog, poslovnog i akademskog svijeta.

