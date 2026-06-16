Krhotine drona izazvale požar u ruskom skladištu nafte

Muhammed Yasin Güngör
16. juni 2026.•Ažuriranje: 16. juni 2026.
Krhotine drona izazvale su požar u skladištu nafte u južnoj ruskoj Krasnodarskoj oblasti.
Tim za hitne intervencije Krasnodarske oblasti saopćio je da se incident dogodio u selu Poltavskaja.
Vlasti su navele da nije bilo poginulih niti povrijeđenih.
Na gašenju požara angažirana su 32 pripadnika hitnih službi uz korištenje sedam specijaliziranih vozila i jedinica opreme, navodi se u saopćenju interventnog tima.
Iz sigurnosnih razloga privremeno je zatvorena cesta koja povezuje Poltavskaju i Trudobelikovski, dok nadležne službe rade na osiguranju i sanaciji lokacije.