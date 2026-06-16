Vlasti zatvorile regionalnu cestu u Krasnodarskoj oblasti, nema izvještaja o žrtvama

Krhotine drona izazvale požar u ruskom skladištu nafte Vlasti zatvorile regionalnu cestu u Krasnodarskoj oblasti, nema izvještaja o žrtvama

Krhotine drona izazvale su požar u skladištu nafte u južnoj ruskoj Krasnodarskoj oblasti.

Tim za hitne intervencije Krasnodarske oblasti saopćio je da se incident dogodio u selu Poltavskaja.

Vlasti su navele da nije bilo poginulih niti povrijeđenih.

Na gašenju požara angažirana su 32 pripadnika hitnih službi uz korištenje sedam specijaliziranih vozila i jedinica opreme, navodi se u saopćenju interventnog tima.

Iz sigurnosnih razloga privremeno je zatvorena cesta koja povezuje Poltavskaju i Trudobelikovski, dok nadležne službe rade na osiguranju i sanaciji lokacije.