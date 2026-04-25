Kremlj saopštio da Putin možda hoće ili neće prisustvovati samitu G20 u SAD-u U svakom slučaju, Moskva će biti zastupljena dostojanstveno, na odgovarajućem nivou, kazao je glasnogovornik Kremlja

Ruski predsjednik Vladimir Putin možda će ili neće predstavljati svoju zemlju na samitu G20 u SAD-u narednog decembra, saopštio je Kremlj u petak.

"Predsjednik Putin može ići u Miami na samit G20 ili ne mora ili može ići drugi ruski predstavnik", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitry Peskov za "Vesti".

U svakom slučaju, dodao je, Rusija će biti zastupljena na samitu "dostojanstveno i na odgovarajućem nivou".

Peskov je rekao da Moskva i dalje pridaje veliki značaj radu unutar G20.

"Naročito jer, očigledno, s obzirom na aktuelne krize, tako da će do trenutka održavanja samita biti mnogo toga o čemu će da se razgovara", dodao je Peskov.

Pozivajući se na visokog zvaničnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je govorio pod uslovom anonimnosti, "Washington Post" je u četvrtak objavio da Washington namjerava pozvati Putina na samit.

Istog dana, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandr Pankin rekao je novinarima da je njegova zemlja dobila poziv za učešće na samitu na najvišem nivou, prema državnoj novinskoj agenciji Tass.

Samit u Miamiju zakazan je za 14–15. decembar.

G20 samit je godišnje okupljanje lidera razvijenih i zemalja u razvoju radi razgovora o najhitnijim globalnim izazovima.

Putin je posljednji put lično učestvovao na samitu G20 2019. godine. Međutim, učestvovao je na samitima 2020. i 2021. putem videokonferencije.