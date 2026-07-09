Glasnogovornik Peskov kaže da je američki predsjednik očigledno veoma zauzet nakon svojih kontakata na samitu NATO-a u Ankari, pa “jučer niko nije zvao“

Kremlj saopćio da je Putin otvoren za dijalog s Trumpom Glasnogovornik Peskov kaže da je američki predsjednik očigledno veoma zauzet nakon svojih kontakata na samitu NATO-a u Ankari, pa “jučer niko nije zvao“

Kremlj je u četvrtak saopćio da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za dijalog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, uprkos tome što ga Trump nije zvao.

“Gospodin Trump je očigledno ipak bio veoma zauzet nakon svih kontakata u Ankari, tako da jučer niko nije zvao“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom brifinga za medije, misleći na razgovore koje je američki predsjednik vodio tokom posjete glavnom gradu Turske Ankari, gdje je učestvovao na 36. samitu NATO-a.

Peskov je nastavio rekavši da, iako do takvog poziva nije došlo, Putin je uvijek sretan da razgovara s Trumpom i da obojica dijele istinski konstruktivan dijalog, uprkos određenim razlikama koje mogu postojati.

“Predsjednik Putin je otvoren za dijalog“, dodao je Peskov.

Izjave glasnogovornika uslijedile su dan nakon što se Trump sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kao i drugim liderima, na marginama samita NATO-a u Ankari u srijedu.

Tokom sastanka, Trump je rekao da i Putin i Zelenski žele okončati rat između Rusije i Ukrajine koji je u toku, te da je SAD spreman zatvoriti nebo iznad Ukrajine kao dio sigurnosnih garancija za Kijev ako to bude potrebno.

Trump je rekao da će jedna od stvari o kojima će razgovarati biti da Washington izda Kijevu dozvolu za proizvodnju raketa Patriot, dodajući da se na a taj način Ukrajina ne može žaliti da im ne daje dovoljno.

Također je pitao novinare koji su prisustvovali sastanku imaju li pitanje za Putina, jer će mu on postaviti to pitanje.

Komentarišući odluku SAD-a da Ukrajini pruži dozvolu za proizvodnju raketa Patriot, Peskov je rekao da Washington nastavlja isporučivati oružje i vojnu tehnologiju Ukrajini te da Moskva zna da je to istina i da ne nosi ružičaste naočale.

“Ali za razliku od drugih zemalja uključenih u ovaj sukob, SAD ostaje posvećen i nastavljaju pokušavati da na neki način olakšaju mirovni proces. Kroz prizmu ovog stava mi procjenjujemo sve izjave“, rekao je dalje Peskov, tvrdeći da postoji određena dvojnost u američkom stavu u vezi s Ukrajinom.

Nastavio je rekavši da spremnost SAD-a da zatvore nebo iznad Ukrajine podrazumijeva aktivnosti NATO-a na teritoriji te zemlje, što je, kako je rekao, razlog zbog kojeg Rusija nastavlja provoditi svoju “specijalnu vojnu operaciju“.

Peskov je također rekao da bi daljnja eskalacija mogla donekle produžiti rat u Ukrajini i zahtijevati od Rusije stvaranje veće tampon-zone.

“Stoga eskalacija tenzija i eskalatorne akcije ni na koji način neće doprinijeti mirovnom procesu“, dodao je.