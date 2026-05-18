Kremlj saopćio da će Putin i Xi razgovarati o ugljikovodicima dok je ruski izvoz nafte u Kinu porastao 35 posto Pomoćnik predsjednika Juri Ušakov kaže da je trgovinska razmjena Rusije i Kine dostigla gotovo 240 milijardi dolara u 2025.

Energetska saradnja, uključujući ugljikovodike i isporuke gasa, bit će među ključnim temama o kojima će razgovarati ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov kineski kolega Xi Jinping tokom Putinove predstojeće posjete Pekingu, izjavio je u ponedjeljak pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov.

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Ušakov je rekao da će saradnja u sektoru ugljikovodika biti detaljno razmatrana uz učešće zvaničnika direktno uključenih u povezane projekte.

"Detalji sada neće biti objavljeni, ali vjerujem da će lideri veoma temeljito razgovarati o ovoj temi uz učešće direktnih predstavnika uključenih u sve ove projekte", rekao je.

Prema Ušakovu, ruske isporuke nafte Kini povećane su za više od jedne trećine u prvom kvartalu ove godine.

"U prvom kvartalu ove godine naše isporuke nafte kineskim potrošačima povećane su za više od 35 posto i dostigle su 31 milion tona", rekao je. "Rusija je također jedan od najvećih izvoznika prirodnog gasa u Kinu, uključujući i tečni gas."

Ušakov je potvrdio i da će predloženi gasovod Snaga Sibira 2 biti na dnevnom redu razgovora Putina i Xija.

"O ovoj temi će se vrlo detaljno razgovarati, nalazi se na dnevnom redu", rekao je.

Pomoćnik Kremlja opisao je energetsku saradnju kao glavni pokretač bilateralnih ekonomskih odnosa, posebno usred tenzija na Bliskom istoku.

"Lokomotiva ekonomske saradnje je naše partnerstvo u energetskoj sferi. U kontekstu krize na Bliskom istoku, Rusija nastavlja održavati svoju ulogu pouzdanog dobavljača, dok Kina ostaje odgovoran potrošač energetskih resursa", rekao je.

Ušakov je dalje naveo da je trgovinska razmjena između Rusije i Kine dostigla gotovo 240 milijardi dolara u 2025. godini i nastavila se diversificirati.

"U 2025. godini trgovinska razmjena dostigla je gotovo 240 milijardi dolara, a njena struktura se proširila, uključujući i robu s visokom dodatom vrijednošću", rekao je.



"Rusija i Kina su važni trgovinski partneri jedna drugoj."

Prema Ušakovu, prelazak na obračune u nacionalnim valutama pomogao je zaštiti bilateralnu trgovinu od vanjskog pritiska i nestabilnosti na globalnim tržištima.

"Rastu međusobne trgovine svakako su doprinijeli koordinirani koraci koje su Rusija i Kina poduzele kako bi prešle na obračune između naših zemalja u nacionalnim valutama", rekao je.

"U suštini, izgradili smo stabilan sistem međusobne trgovine koji je zaštićen od uticaja trećih zemalja i negativnih trendova na globalnim tržištima", dodao je.

Ušakov je također potvrdio da će Putin prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u Biškeku od 31. augusta do 1. septembra i samitu BRICS-a u New Delhiju 12. i 13. septembra.

"Naravno, nastavljamo aktivnu saradnju unutar Šangajske organizacije za saradnju i zajedno ćemo ove godine obilježiti 25. godišnjicu SCO-a", rekao je Ušakov.

Komentarišući kontakte sa SAD-om, Ushakov je rekao da su posjete ruskih ministara SAD-u bile korisne, ali da nisu signalizirale proboj u bilateralnim odnosima.

Dodao je i da je ruska vlada odobrila učešće delegacije predvođene ministrom rada Antonom Kotyakovom na konferenciji o pravima osoba s invaliditetom koja bi trebala biti održana u SAD-u u junu.